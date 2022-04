Alziator nel cuore del Mediterraneo 

Entrando nello specifico, le categorie principali in concorso sono due: per le opere edite nazionali e per le opere edite di autori provenienti dai paesi del bacino Mediterraneo. Anche quest’anno resterà la sezione speciale dedicata ai volumi incentrati sulla città di Cagliari, nuovo progetto del Premio per valorizzare il capoluogo sardo e che ha visto vincitori, nel 2020, Antonello Angioni, il nuovo presidente della Fondazione “Giuseppe Dessì”, e lo scorso anno il giornalista e scrittore Luca Telese, autore di editoriali per l’Unione Sarda e di diversi libri, l’ultimo dei quali è “Cuori campioni. La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l'incredibile anno dello scudetto”, Solferino editore. I lavori saranno esaminati da una giuria qualificata composta da scrittori, giornalisti e letterati isolani. Il montepremi delle due categorie in concorso prevede un primo premio di 2.500 euro, ma ci saranno altri riconoscimenti per il secondo e terzo classificato.

È una notizia da accogliere con grande favore, dopo due anni di gravi difficoltà legate alla pandemia, la rinnovata presentazione del bando per partecipare al Premio internazionale del Mediterraneo Francesco Alziator, arrivato alla sua sedicesima edizione. «Questo ci consentirà di far accedere al Premio non solo scrittori locali, ma anche provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che fu la culla dove nacquero le più antiche civiltà», sottolinea Maurizio Porcelli, direttore della Fondazione Francesco Alziator, che organizza la manifestazione intitolata all’indimenticato antropologo, filologo, giornalista e scrittore che diede lustro alla città di Cagliari, dove era nato nel 1909. «L’apertura del Premio ad altre culture», prosegue Porcelli, «rappresenta la novità principale di questo nuovo bando, scaricabile sulla pagina Facebook del Premio, e che scadrà alla fine di giugno».

Oltre i confini

Diverse realtà

Il Premio Alziator è una manifestazione che si prefigge l’obiettivo di interloquire e confrontarsi con la realtà letteraria nazionale e internazionale contemporanea, partendo dalla propria identità locale, e con un’attenzione particolare per agli aspetti antropologici dell’evolversi delle culture. L’esigenza, manifestata dagli organizzatori, è quella di farlo diventare un punto di riferimento del panorama turistico e culturale del Mediterraneo, forti del successo ottenuto dalla competizione nelle precedenti edizioni, con una media annuale di circa 300 libri presentati.

Modello

Se Cagliari oggi aspira a imporsi come polo culturale di riferimento nell’architettura, nella letteratura e nelle tradizioni, la figura di Francesco Alziator non può che rappresentare un modello virtuoso per rifarsi a un passato che costituisca la base di un’interpretazione del futuro imperniata sulle nostre radici culturali, sapendole valorizzare come meritano. La sua biografia ci racconta di come dopo la laurea in lettere ne prese un’altra in scienze politiche, mosso dall’amore per la storia sarda e le tradizioni popolari dell'Isola. A diciannove anni, intraprese la carriera giornalistica collaborando con L’Unione Sarda, pubblicando nel 1954 pubblica il suo primo lavoro, “La storia della letteratura di Sardegna”. A partire dagli anni Sessanta uscirono opere fondamentali come “La città del sole”, e postume “L’Elefante sulla torre. Itinerario cagliaritano” e “Attraverso i sentieri della memoria”.

Anche quest’anno l’offerta culturale della manifestazione sarà ampliata da iniziative di richiamo per accrescere le sue diramazioni negli ambiti di tutte le arti (musica, teatro, fotografia, cinema), pur mantenendo come filo conduttore dell’elemento narrativo e antropologico. A questo riguardo, già l’anteprima, svoltasi nella sala Giorgio Pisano dell’Unione Sarda, ha visto raccogliersi un folto pubblico, giunto per seguire la presentazione del libro del giornalista Paolo Del Debbio, “Le 10 cose che ho imparato dalla vita”.

