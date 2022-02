Alzheimer, pene ridotte ai medici 

Assolto il consigliere regionale Antonello Peru, condannati a cinque anni di reclusione (con un consistente sconto di pena) i neurologi Giuseppe Dore e Marinella D’Onofrio, assolta Carolina Greco (parente di una vittima) e prescritti tutti i reati per gli altri imputati: finisce così il caso Alzheimer –psiconeuroanalisi.

La Corte d’Appello di Sassari ha accolto le richieste del procuratore generale Paolo De Falco. Per Dore e per la dottoressa Marinella D’Onofrio viene riconosciuta la responsabilità del reato di associazione, che in sostanza è l’unico che resta in piedi, ma la pena è ridotta (Dore in primo grado era stato condannato a otto anni e sei mesi, D’Onofrio a nove). I neurologi sono stati ritenuti i responsabili di una associazione a delinquere che aveva come fine la promozione di una cura (secondo il pm una pseudo terapia) per l’Alzheimer. Il reato di maltrattamenti ai danni dei malati è prescritto, il non luogo a procedere è per i medici collaboratori di Dore, per altre persone legale alla Onlus Aion di Ittiri e per alcuni familiari dei malati (che erano accusati di avere favorito con la loro condotta l’utilizzo della pseudoterapia.

Condanna cancellata

Il consigliere regionale di Cambiamo, Antonello Peru, condannato in primo a quattro anni di carcere, è stato assolto con la formula più ampia. È stata accolta la richiesta del procuratore generale Paolo De Falco, che aveva escluso la responsabilità di Peru in attività di promozione illecita del progetto di Dore (pressioni per assegnare al neurologo un’ala dell’ospedale di Ittiri). Peru nell'agosto del 2012 venne arrestato dai Carabinieri, da allora i suoi difensori, Luigi Esposito e Marco Enrico, parlano di un accuse infondate. Alla fine Peru ha avuto ragione. «Non voglio parlare adesso – ha detto ieri sera il consigliere regionale – sono stati anni duri, ma la giustizia esiste».

Il caso Scognamillo