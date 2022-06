Alunni agricoltori nell’orto sociale 

Quattromila metri quadrati di terreno valorizzati, oltre trecentocinquanta specie vegetali messe a dimora e cinquecento cittadini coinvolti. Bastano i numeri a raccontare il successo di “Coltiviamo la Biodiversità in città”, iniziativa di educazione ambientale promossa dal Ceas Aristanis e arrivata ormai alle battute finali. I risultati del progetto, finanziato con 35 mila euro dalla Regione e 15 mila euro dall’assessorato comunale all’Ambiente, domani saranno illustrati nel corso di un appuntamento che coinvolgerà gli utenti delle ludoteche cittadine.

Il progetto

Per un anno e mezzo le aree esterne dello Spazio Giovani, a Sa Rodia, sono state al centro di un grandissimo lavoro che ha portato alla realizzazione di un orto sociale, un orto della sostenibilità, un bosco della biodiversità e un giardino sensoriale. La preparazione del terreno, la scelta delle specie da piantare, la realizzazione di un pozzo che rendesse possibile l’irrigazione in modo sostenibile: ogni fase dell’attività che ha coinvolto quasi 200 studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono state documentate e condivise attraverso una pagina social con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto ambientale e lo sviluppo di una coscienza ecologica di comunità.

L’orto sociale

Nel primo angolo verde è stato creato un giardino sensoriale, adatto alle persone con mobilità ridotta e diversità funzionale. Una vera e propria esperienza di benessere fisico e psicologico grazie al coinvolgimento dei cinque sensi, stimolati dalle diverse caratteristiche delle 289 specie distribuite lungo il percorso. La seconda area ospita il bosco della biodiversità, un piccolo ecosistema in cui specie vegetali diverse testimoniano la varietà degli habitat presenti nel pianeta. La coltivazione biologica e tradizionale ha trovato spazio nell’Orto sociale, un ambiente in cui cittadini e studenti hanno avuto modo di scoprire il ciclo di vita delle piante e il piacere della raccolta dei frutti giunti a maturazione. Infine l’Orto della sostenibilità, un fazzoletto di terra dedicato alla coltivazione sostenibile delle piante di “Luffa”, una specie della famiglia delle Cucurbitacee che produce frutti da cui si ottengono spugne naturali ed ecologiche che non rilasciano sostanze inquinanti nell’ambiente durante l’uso. Un centinaio di piantine sono state donate alla popolazione; alla Mensa della Carità, invece, sono stati consegnati oltre 10 chili di ortaggi.