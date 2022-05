«Altro che calciatori, nei miei album attacco i “santini” elettorali» 

Quattro cataloghi completi e uno “in progress”, e oltre duemila santini elettorali messi in ordine per coalizione e lista. Con tanto di formazioni finali post elezioni dei neo Consigli comunali e delle Giunte, e i ritagli di articoli de L’Unione Sarda con le cronache elettorali, dal 1998 ad oggi. Gigi Nonnis, 77 anni, selargino doc, li colleziona da oltre vent’anni come fossero le figurine dei calciatori, e proprio ventiquattro anni fa le due collezioni sono andate di pari passo con Giovanni Roccotelli e Gigi Piras, storici rossoblù ma anche candidati consiglieri (Piras lo è tuttora).

La storia

Una sorta di archivio della storia politica cittadina che il pensionato custodisce in casa. Senza - assicura - nessun tifo per un partito o candidato in particolare: «Ho amici in tutte le liste, e sempre votato in base ai programmi», dice, «al futuro sindaco chiedo solo due cose: pensi a creare opportunità per i giovani, e non faccia promesse che non può mantenere».

L’idea

Una passione nata ventiquattro anni fa, in occasione delle Amministrative in città svolte il 29 novembre del 1998. «Lavoravo ancora come bidello», ricorda Nonnis, «tornando a casa da scuola trovavo santini ovunque, oltre a quelli che mi venivano consegnati dai vari candidati. Ho iniziato a metterli da parte», racconta, «poi li ho sistemati all’interno dei fogli plastificati di un album, e a quel punto è iniziata la collezione». Ai tempi una sfida a cinque: Ilario Contu, che poi vinse con il centrodestra, Nazareno Pacifico con l’allora centrosinistra - quando ancora il Pd non esisteva e regnavano i Democratici di sinistra - Rita Corda con due liste sempre di provenienza centrosinistra, Cosetta Melis (scomparsa qualche anno fa) con un movimento civico. E Franco Camba, che anche allora correva per conquistare la fascia tricolore con un polo centrista - dopo un passato da consigliare comunale e assessore alle Politiche sociali. L’ingresso nella politica dell’attuale sindaco uscente, Gigi Concu, risale invece al 2002.