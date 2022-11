Altri soldi per il cantiere fantasma  

La riqualificazione del porto turistico di Torregrande può attendere. Dodici anni senza che ancora sia stata neppure bandita la gara d’appalto. Tanto. Troppi. La novità è che ai 5,2 milioni stanziati dalla Regione nel 2010 per i “lavori di ampliamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande”, oltre il milione e duecentomila euro stanziato dalla Regione nel corso degli anni per progettazione e varie, il Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo economico ad agosto ha messo in circolo un altro milione e 255.000 per “fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi”. Costo totale 7,295 milioni, sperando in un blocco dei prezzi. In questi dodici anni il costo previsto è aumentato del 40 per cento.

La nomina

Nella determina con la quale l’ingegnere Sara Angius è stata nominata responsabile del procedimento, il dirigente del settore Lavori pubblici e manutenzioni Alberto Soddu fa la cronistoria di un progetto eterno. Ricapitolando.

La storia

La Regione nel 2010 approva l’intervento di un primo lotto funzionale per 5,2 milioni. Nel 2011 Regione e Comune disciplinavano l’attuazione, “successivamente definanziato ad eccezione dell’importo erogato a titolo di anticipazione per 520 mila euro”. Nel 2014, dopo tre anni di silenzio profondo, la Regione disponeva il disimpegno non più per i 5,2 milioni ma per 4.680.000 al netto dell’anticipazione. Un atto burocratico, niente di più.