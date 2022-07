Alta tensione, trappola per i fenicotteri 

Nel frattempo però, il problema sussiste e le associazioni non demordono. «Il 7 aprile scorso abbiamo partecipato ad un’audizione della IV Commissione del Consiglio regionale per affrontare la questione dell’elettrocuzione che sta devastando l’avifauna in particolar modo nelle zone umide - dice Graziano Bullegas di Italia Nostra - si è discusso della Proposta di legge 258 “Tutela dell’avifauna della Sardegna dai fenomeni di elettrocuzione e collisone causati dalle linee elettriche e dagli impianti eolici. In quell’occasione abbiamo presentato un vecchio documento del 2017 (sempre attuale purtroppo) sottoscritto da Italia Nostra Sardegna, Lipu e Wwf col quale denunciavamo il fenomeno e proponevamo le soluzioni indicando anche la copertura finanziaria».

«Salviamo i fenicotteri rosa di Sant’Antioco. Anche quest’anno decine di esemplari sono morti per le conseguenze riportate nello schianto contro i conduttori dell’alta tensione». Non è rosa come le loro piume la vita per i fenicotteri che dimorano nello stagno delle saline a Sant’Antioco. Da anni, soprattutto le associazioni ambientaliste, portano avanti il problema suggerendo soluzioni che sembrano non arrivare mai.

L’allarme

Gli ambientalisti

Il Comitato cittadino “Porto Solky” nel 2021, aveva presentato una scheda per l’interramento dell’Elettrodotto stimato in circa 10 milioni di euro: «Intervento auspicato sia per la salvaguardia dei fenicotteri che per la valorizzazione delle zone umide - dice Rolando Marroccu - ad oggi l’assessorato regionale all’industria non ha ancora fatto sapere se la proposta è stata inviata al Ministero oppure no».

