Alta tensione nel centrodestra  

MILANO. Il centrodestra a Milano ha presentato ufficialmente il suo candidato sindaco, il pediatra Luca Bernardo, ma a fare notizia e a creare tensioni nella coalizione è stata l'assenza di Giorgia Meloni, che doveva essere sul palco a sostenere il neo candidato insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, mentre Silvio Berlusconi è intervenuto con una telefonata. La leader di Fratelli d'Italia avrebbe disertato l'appuntamento a causa dello strappo sulle nomine nel cda della Rai, dopo l'elezione dei quattro membri e l'esclusione del candidato di Fratelli d'Italia. E la tensione tra i partiti all'evento è stata palpabile tanto sul palco che nelle prime file.

Malumori evidenti

La parlamentare e coordinatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, nel suo intervento non ha nascosto i malumori ed è stata esplicita: «La coalizione del centrodestra per noi è importante, ma ogni tanto vedo che non è importante per tutti». Poi ai cronisti che le hanno chiesto, al termine dell'evento, se l'assenza di Giorgia Meloni fosse dovuta alle tensioni sulle nomine Rai ha risposto: «Fatevi delle domande e datevi delle risposte. Meloni è stato il leader del centrodestra che ha più creduto da sempre all'alleanza. Però non sempre vediamo una reciprocità di atteggiamenti e questo ci dispiace».

Altri attacchi

La stessa Meloni, da Latina, ha usato parole di fuoco sul rinnovo del Cda Rai: «Sono basita dal fatto che nessuno dica una parola. L'unico partito di opposizione, stimato come primo partito italiano è stato buttato fuori. Se fosse accaduto in Ungheria avremmo sentito anche von der Leyen. Non l'ho sentita». Poi, interpellata sulla sua assenza a Milano, ha commentato gelida: «Abbiamo già dato il nostro ok a Bernardo. Questa mattina io non ero alla conferenza stampa ma vi segnalo che FdI non è Giorgia Meloni, c'erano esponenti di FdI».

Il diverbio

Nel corso della presentazione di Bernardo è andato in scena un diverbio nelle prime file che ha visto come protagonisti il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa e quella di Forza Italia Licia Ronzulli. Quando Matteo Salvini è salito sul palco, Ronzulli ha temporaneamente occupato il suo posto e poi ha cercato di sedersi nel posto di fianco che era destinato a Fratelli d'Italia ma era vuoto per l'assenza di Giorgia Meloni. La Russa si è opposto pretendendo che la sedia della Meloni rimanesse libera e ha replicato alle proteste della senatrice di Forza Italia. «C'erano quattro di Forza Italia in prima fila, questa mania di esibirsi non ci piace», ha detto poi La Russa. Da parte sua Bernardo ha detto di essere «dispiaciuto dal punto di vista personale» dell'assenza della Meloni, «ma so che era impegnata quindi comprendo». Infine la polemica scatenata dal Pd sul ritardo del leader leghista nel vaccinarsi contro il Covid. «Qualcuno dica a Salvini che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo», ha scritto il presidente dei senatori Pd, Franco Mirabelli.

Qualcuno dica a Salvini che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo. Invece di aspettare si prenoti, è già in ritardo e non sta dando un bell'esempio