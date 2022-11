Alta tensione in maggioranza 

L’Udc adesso tenta di rasserenare gli animi, garantendo la presenza in Aula domani per la votazione delle Linee programmatiche «a patto che l’assessore dello Sport, Antonio Franceschi, resti al suo posto», precisa il segretario cittadino Michele Piredda. Franceschi che, insieme ai consiglieri del partito, giovedì scorso ha disertato il Consiglio durante il quale il sindaco ha letto proprio le Linee programmatiche dando il via così allo strappo nella maggioranza.

Nessun vertice ufficiale, nessuna revoca di deleghe. Il sabato politico oristanese è filato via senza scossoni anche se il braccio di ferro tra i partiti di maggioranza resta.

Il diktat

L’Udc adesso tenta di rasserenare gli animi, garantendo la presenza in Aula domani per la votazione delle Linee programmatiche «a patto che l’assessore dello Sport, Antonio Franceschi, resti al suo posto», precisa il segretario cittadino Michele Piredda. Franceschi che, insieme ai consiglieri del partito, giovedì scorso ha disertato il Consiglio durante il quale il sindaco ha letto proprio le Linee programmatiche dando il via così allo strappo nella maggioranza.

I partiti

Il sindaco, dal canto suo, mantiene la linea attendista, incurante del fiato sul collo degli alleati. Il suo stesso partito, Riformatori sardi, e Forza Italia si sono espressi chiaramente sull’opportunità di estromettere i centristi dall’esecutivo. E anche Sardegna 20Venti si sarebbe pronunciato favorevolmente sul ritiro dell’incarico al delegato allo Sport. Secondo i più maliziosi il partito di Anita Pili potrebbe sfruttare a suo vantaggio la situazione, rinunciando, nella spartizione delle poltrone negli enti “partecipati” dal Comune, alla presidenza del Nucleo industriale e raddoppiando la presenza in Giunta.

Ma revocare la delega ad Antonio Franceschi significherebbe rinunciare a quattro voti ed esporsi al rischio di una bocciatura nell’Aula degli Evangelisti.

Via d’uscita

Un’eventualità che il primo cittadino non sembrerebbe disposto a correre. Non è escluso che prima della seduta consiliare di domani Massimiliano Sanna convochi un incontro con i segretari nell’estremo tentativo di trovare un’intesa. «Sono convinto che ci siano le condizioni per ricucire lo strappo, non accettiamo veti e non imponiamo ultimatum - dice Piredda, ammorbidendo la sua posizione rispetto a qualche giorno fa - siamo ancora in maggioranza».

Insomma, sembra quasi che la volontà del partito di volere Carmen Murru al posto della dimissionaria Giovanna Bonaglini, ormai ex assessora ai Servizi sociali, stia sfumando. Una volontà che sino a pochi giorni era invece ferrea: l’Udc d’altronde non ha partecipato al Consiglio di giovedì scorso proprio perché il sindaco non aveva ancora nominato la Murru come assessora.

Carmen Murru che, eletta nel partito dei Riformatori sardi, e quindi del primo cittadino, è passata poi dopo appena quattro mesi dall’inizio del mandato, al partito dello scudo crociato.

