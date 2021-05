Alt della Lipu al fotovoltaico 

Dopo il no del Comune al nuovo mega impianto fotovoltaico nelle terre fertili di Milis, arriva anche l’obiezione perentoria della LIPU. La Lega per la protezione degli uccelli è contraria alla realizzazione dell’impianto perché quell’area è frequentata dalla Gallina prataiola. «È stata rilevata anche di recente nell’aprile 2021, la presenza di almeno 2 maschi territoriali proprio nelle immediate vicinanze dell’impianto», spiega il portavoce LIPU di Oristano Gabriele Pinna, 70 anni. La Ecosardinia invece sostiene che l’area non ospita questa specie.

La specie protetta

La gallina prataiola è presente solo in Sardegna, è una specie delicata e da tutelare per garantire la biodiversità. Per questo la LIPU chiede l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale dell’area Pilingrinus dove dovrebbe sorgere l’impianto di 9 megawatt in un’area di 10 ettari di terreno privato in prossimità della strada provinciale 9.La criticità ambientale, già sottolineata anche dall’amministrazione comunale, è ribadita dalla Lipu: «La situazione è al limite perché si tratterebbe di sottrazione di habitat naturale, e questo tipo di intervento potrebbe avere un’incidenza negativa sulla specie. C’è la necessità di garantire la conservazione di questa specie rispetto alla quale la Regione Sardegna ha la responsabilità di tutelare le ultime popolazioni vitali in ambito nazionale e biogeografico. Faremo un nuovo censimento con l’equipe dell’ornitologo Nissardi, per aggiornare la popolazione e la presenza nel territorio».

Il no del Comune

Prima di Pasqua il No fermo del Consiglio comunale guidato dal sindaco Sergio Vacca. Con una relazione tecnica ben dettagliata il progetto è stato valutato non compatibile per diversi motivi: con il regime urbanistico dei suoli perché «l’impianto sarebbe di tipo industriale, ma ricadrebbe in zona agricola che esclude questo tipo di costruzioni». Altro problema è l’errata valutazione nella scelta del sito: 10 ettari di terra di ottima qualità, irrigue e di buona fertilità che «andrebbe persa se adibita a un impianto fotovoltaico per 25-30 anni». L’impatto paesaggistico sarebbe rilevante così come quello visivo.

Il progetto in sostanza «confligge con la naturale vocazione agricola e turistico culturale del territorio, certificata da una storia millenaria. Anche il patrimonio zootecnico sarebbe penalizzato. Ci sarebbe una frammentazione del tessuto agrario». I benefici economici per la popolazione e per il tessuto produttivo locale sono incerti, mentre saranno sicure solamente le ricadute economiche per pochi soggetti privati. «Si alle energie alternative – spiega il sindaco Vacca- ma si debbono fare nei suoli dove è possibile: non si possono togliere spazi all’agricoltura di qualità». Il Comune, chiede quindi alla Regione di valutare in maniera approfondita gli impatti ambientali sul territorio.

