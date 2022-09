Almamegretta, ritorno col botto: col nuovo disco domani a Siniscola 

Il gran finale è in Sardegna domani alle 21,30 a Santa Lucia di Siniscola per il Festival del Mare, la tre giorni di musica, sport, incontri organizzata da Mis Factory con il Comune di Siniscola. Uno spettacolo tra vecchi e nuovi brani della band napoletana.

Undici album, migliaia di concerti e trent’anni di carriera, sono ancora qui con un disco nuovo di zecca “Senghe”, dove reggae, elettronica e melodia mediterranea si fondono in undici pezzi, e con un tour partito lo scorso giugno dall’Arena Flagrea di Napoli e proseguito con il botto su e giù per l’Italia.

Che ritorno questo degli Almamegretta.

Ne parliamo con Raiz, all’anagrafe Gennaro Della Volpe, voce storica del gruppo, uno dei cantanti più originali della musica italiana e non solo, anche attore, tra i protagonisti della serie cult di Rai Due “Mare fuori” e scrittore.

E dopo una lunga assenza ecco “Senghe”. Ci racconta come è nato?

«Eravamo in cerca di materiali nuovi. Abbiamo trovato Paolo Baldini che era già un amico, 10 anni meno di me, una ventata di freschezza, che nel frattempo è diventato produttore e ci siamo piaciuti subito. Era il 2017, poi c’è stata la pandemia e il disco è uscito quest’anno».

Possiamo dire che è un viaggio nelle crepe della vita?

«Abbiamo visto cose che pensavamo di non vedere più. Guerre religiose, nazionalismi esasperati. C’è ancora bisogno di ribadire certi concetti. A me piace il concetto di identità che è interessante finché si tratta di un’identità dialogante, che si confronta. “Io cucino questo, tu cucini quello e vieni da me a mangiare”, così dev’essere».

I temi in questo disco sono due: i figli e l’ambiente.

«Tutti noi abbiamo figli e siamo preoccupati per il tipo di mondo che consegneremo loro. Il cambiamento climatico è una delle emergenze, poi la guerra. Abbiamo visto cosa è successo con la pandemia».

Chi sono i figli che non ci assomigliano?

«Sono quelli diversi da noi, che sono figli dell’umanità e sono i figli nostri, che scelgono una strada che non è quella che hai fatto tu. Il figlio deve coltivare indipendenza e libertà».

“Senghe” è anche in cassetta.

«È una roba molto snob, un oggetto da conservare. Io ho ancora un walkman con la cassetta e le cuffie, ecco io posso ascoltarlo».

E anche la sua carriera di attore prosegue a gonfie vele.

«A me è sempre piaciuto sia cantare che recitare. Non a caso anche in musica ho sempre cercato di mettere in scena delle cose. Lo stesso Raiz è molto diverso da me, è un personaggio. Ho sempre cercato di ricreare situazioni in cui recitava».

Ed è arrivato a “Mare fuori”.

«Bellissima esperienza. Posso anticipare che nella nuova serie il mio personaggio avrà uno spazio più ampio. Le racconto una cosa. L’altro giorno a un concerto con gli Alma assieme ai nostri fan c’erano anche i loro figli. Una ragazzina di 12 anni si avvicina e mi chiede l’autografo e penso “ma come fa a conoscermi?”. In realtà voleva un autografo perché era una fan della serie tv “Mare fuori”».

