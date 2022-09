Alluvioni, via alla pulizia dei canali 

«Il contributo che ci verrà erogato dalla Regione è per il triennio 2022-2024 – conferma l’assessore Walter Caredda –. Interverremo in tutti i corsi d’acqua di nostra competenza». I lavori che stanno programmando gli uffici di via Nazionale riguardano la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua e vanno di pari passo sia con gli interventi di manutenzione delle caditoie urbane sia con la pulizia delle cunette stradali. «Si tratta di un vero e proprio piano strategico per la riduzione del rischio idrogeologico all’interno del territorio cittadino – prosegue l’assessore –. Sono, previste importanti opere nei rii e torrenti del territorio, senza trascurare, però, gli interventi che questa amministrazione porta avanti con puntualità sulla rete delle acque bianche».

Con la stagione autunnale ormai alle porte, il rischio esondazioni dei corsi d’acqua è alto e a Quartucciu si lavora per evitare disastri. Grazie a un finanziamento regionale da 328 mila euro, l’assessorato ai lavori pubblici ha infatti in programma interventi e lavori di pulizia sui cinque canali più importanti che attraversano il territorio comunale, ad iniziare dal rio Is Cungiaus.

L'assessore

«Il contributo che ci verrà erogato dalla Regione è per il triennio 2022-2024 – conferma l’assessore Walter Caredda –. Interverremo in tutti i corsi d’acqua di nostra competenza». I lavori che stanno programmando gli uffici di via Nazionale riguardano la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua e vanno di pari passo sia con gli interventi di manutenzione delle caditoie urbane sia con la pulizia delle cunette stradali. «Si tratta di un vero e proprio piano strategico per la riduzione del rischio idrogeologico all’interno del territorio cittadino – prosegue l’assessore –. Sono, previste importanti opere nei rii e torrenti del territorio, senza trascurare, però, gli interventi che questa amministrazione porta avanti con puntualità sulla rete delle acque bianche».

Dove si interverrà

A seguito dei sopralluoghi da parte degli uffici tecnici, i lavori che verranno affidati agli operai del cantiere comunale riguardano il taglio e la potatura di piante, canneti e arbusti presenti sull’alveo e sulle sponde dei vari torrenti e la rimozione di detriti e di qualsiasi materiale che ostacoli il deflusso regolare dell’acqua.

«È vero che in alcuni tratti gli alvei sono ostruiti da un’abbondante sedimentazione di detriti e vegetazione spontanea che ne ostacolano il regolare deflusso – spiega Caredda –. La manutenzione inizierà proprio da questi canali: dal rio Is Cungiaus che attraversa il centro abitato e le cui acque provengono dal territorio di Settimo San Pietro e Sinnai, ma arriva fino a quello di Quartu per sfociare poi nello stagno di Molentargius. Dal rio Nou di Selargius che attraversa la zona di Quartucciu adiacente al centro commerciale le Vele e dal rio Pixina Nuxedda, che attraversa le nostre campagne, ma anche la strada statale 125 in corrispondenza dell’omonimo ponte».

Attenzione massima

E proprio il ponte Nuxedda era stato danneggiato dalle forti piogge che nel dicembre del 2019 si erano abbattute su tutto l’hinterland cagliaritano. L’amministrazione all’epoca aveva chiesto lo stato di calamità naturale ed era stata costretta a demolirlo, realizzando un guado stradale per permettere alle famiglie che abitano nella zona di muoversi in sicurezza.

«C’è poi il rio Pirastu – aggiunge Caredda - si tratta di un canale di guardia a protezione dell’abitato di Quartu che sfocia nel rio Is Cungiaus. Infine c’è il rio Corongiu che proviene da Burcei fino ad arrivare nel nelle campagne quartuccesi dove nasce la borgata di Sant’Isidoro».

