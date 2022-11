Alluvioni, via ai lavori in 20 comuni  

Ma come interverranno i Comuni? «A Solarussa - evidenzia il sindaco Mario Tendas - le risorse sono di poco inferiori a 100mila euro e serviranno per ripulire il Rio Nure Craba oltre al canale tombato che attraversa la parte bassa del paese, meglio nota come rione Sa Paui. Sono fondi indispensabili per tenere puliti i due corsi d’acqua che potenzialmente possono creare problemi idraulici. Una parte dei finanziamenti saranno comunque utilizzati anche per affluenti secondari nella zona agricola a monte del paese, andando verso il parco archeologico di Pidighi».

Nella graduatoria definitiva dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici figurano diversi centri colpiti in passato da alluvioni come Uras, Bosa, Terralba e Solarussa. Ammessi a finanziamento inoltre Albagiara, Ardauli, Bauladu, Baressa, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Nurachi, Oristano, Pompu, San Nicolò d'Arcidano, Sedilo e Villaurbana. «I contributi messi in campo – afferma il consigliere Emanuele Cera,componente della commissione attività produttive – sono da ritenersi fondamentali per tutti i Comuni che con queste risorse avranno la possibilità di attuare la prevenzione sui pericoli che possono causare le cattive condizioni dei corsi d’acqua».

Sono finanziamenti importanti e molto attesi quelli concessi dalla Regione anche a venti comuni della provincia, che possono intervenire contro il rischio idrogeologico ripulendo i corsi d’acqua.

In graduatoria

Nella graduatoria definitiva dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici figurano diversi centri colpiti in passato da alluvioni come Uras, Bosa, Terralba e Solarussa. Ammessi a finanziamento inoltre Albagiara, Ardauli, Bauladu, Baressa, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Nurachi, Oristano, Pompu, San Nicolò d'Arcidano, Sedilo e Villaurbana. «I contributi messi in campo – afferma il consigliere Emanuele Cera,componente della commissione attività produttive – sono da ritenersi fondamentali per tutti i Comuni che con queste risorse avranno la possibilità di attuare la prevenzione sui pericoli che possono causare le cattive condizioni dei corsi d’acqua».

Gli interventi

Ma come interverranno i Comuni? «A Solarussa - evidenzia il sindaco Mario Tendas - le risorse sono di poco inferiori a 100mila euro e serviranno per ripulire il Rio Nure Craba oltre al canale tombato che attraversa la parte bassa del paese, meglio nota come rione Sa Paui. Sono fondi indispensabili per tenere puliti i due corsi d’acqua che potenzialmente possono creare problemi idraulici. Una parte dei finanziamenti saranno comunque utilizzati anche per affluenti secondari nella zona agricola a monte del paese, andando verso il parco archeologico di Pidighi».

La manutenzione

A Uras andranno invece 240mila euro. «Saranno utilizzati - sottolinea il vicesindaco Alberto Cera - per la pulizia e la manutenzione dei rio Thamis, Craccheras, S'acqua s'abbaida, Cannas, Fenugu, S'acquabella, Perdosu e l’affluente del canale acque alte».

Intervento generale sul territorio comunale è annunciato anche dal vicesindaco di Terralba, Andrea Grussu:«I 170mila verranno spesi prioritariamente sulla pulizia dei canali che dal centro abitato confluiscono verso l’agro, agevolando così il regolare deflusso delle acque».

Pulizie ma non solo

Sono 37mila euro i soldi destinati a Sedilo. «Le risorse - precisa il sindaco Salvatore Pes – saranno impiegate per la manutenzione del rio Banzos-Meddaris. L'intervento è in continuità con quanto effettuato nelle passata legislatura: sono ormai 5 anni che la nostra amministrazione è beneficiaria di contributi per il reticolo idrografico». Davide Fanari, sindaco di San Nicolò d’ Arcidano, centro che corre rischi maggiori di altri per la presenza di tanti corsi d’acqua, spiega il lavoro che si intende compiere. «Abbiamo un reticolo idrografico – afferma - composto da tanti piccoli canali che circondano il paese, soprattutto nella parte più bassa. Interverremo con le pulizie radicali anche allo scopo di eliminare l’abbondante presenze di piante palustri che impediscono all’acqua di defluire in modo corretto».

A Laconi, l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Marini spiega che «i circa 60mila euro disponibili saranno spesi per la manutenzione di riu Dominigu, Flumini Mannu e rio Su Acili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata