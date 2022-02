Alluvione, si ricomincia da capo 

Adesso il processo d’Appello sull’alluvione di Olbia è diventato un caso. Ieri, la trattazione del fascicolo a carico dell’ex sindaco Gianni Giovannelli e di tre dirigenti comunali, è stato rinviato un’altra volta. Ma il problema non è il differimento all’udienza dell’otto febbraio. I familiari delle sei persone morte in città il 18 novembre del 2013, e i loro legali, ritengono che ormai il processo di secondo grado sia compromesso. Ieri è emersa con chiarezza tutta l’amarezza e la preoccupazione degli avvocati che assistono i parenti delle vittime del Ciclone Cleopatra. Di fatto, la decisione di disporre una nuova perizia sta portando il dibattimento al limite della prescrizione. E non basta.

Il livello della tensione è ulteriormente salito quando è stata confermata una nuova circostanza. La perizia del professore Alfonso Bellini, duecento pagine di elaborato tecnico che non possono più essere usate nel processo d’Appello, stanno entrando sia negli altri processi penali pendenti, che nelle cause civili. Il Tribunale di Tempio la ha acquisita, e sarà agli atti, nella causa promossa contro il Comune di Olbia dai familiari di Patrizia Corona e della figlioletta Morgana. La perizia ha valore in molte sedi, ma non nel processo per il quale è stata disposta. Una beffa insopportabile.

«Si va in prescrizione»

La Corte d’Appello l’otto febbraio affiderà ad un nuovo perito il compito di stabilire se il presunto mancato allarme del Ciclone Cleopatra può essere attribuito, insieme al suo tragico effetto, al sindaco Gianni Giovannelli e a tre dirigenti comunali. Le parti civili considerano questa soluzione la pietra tombale sul processo. Bellini, che aveva consegnato la sua consulenza con quaranta giorni di anticipo e che è stato esaminato per diverse ore il 13 ottobre, non ha potuto concludere la sua deposizione a Sassari per un problema di salute abbastanza serio, che, come si legge in un certificato medico, ne sconsiglia lo spostamento da Genova. Gli avvocati di parte civile avevano proposto di sentire il professore universitario in Liguria, ma l’istanza non è stata accolta. Dice il legale di parte civile, Domenico Putzolu: «Siamo prossimi alla prescrizione e noi avevano indicato un percorso per evitarlo». L’otto febbraio tutti i nodi arriveranno al pettine.