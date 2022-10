Alluvione, ricerca sulle paure 

La ricerca punta a indagare e ricostruire, nel rispetto delle diverse sensibilità, ciò che i bittesi hanno vissuto in occasione dell’alluvione. Ai residenti verrà chiesto di compilare un questionario online attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet oppure computer. Il progetto di ricerca si inserisce all’interno di un percorso metodologico scientifico sperimentale già implementato con successo in altri contesti nazionali e internazionali.

Dopo la tragedia e la ricostruzione arriva una ricerca scientifica sulla terribile alluvione che il 28 novembre 2020 a Bitti ha ucciso tre persone e causato danni per oltre cento milioni di euro. L’università di Sassari, in collaborazione con il Comune, cura un progetto sulla percezione del rischio, su paure e gestione di eventi tanto devastanti. Gli esperti sono pronti a incontrare i residenti, invitati a ricostruire quelle drammatiche giornate piene di dolore e anche di solidarietà, compilando un questionario in forma anonima.

Dopo la tragedia e la ricostruzione arriva una ricerca scientifica sulla terribile alluvione che il 28 novembre 2020 a Bitti ha ucciso tre persone e causato danni per oltre cento milioni di euro. L’università di Sassari, in collaborazione con il Comune, cura un progetto sulla percezione del rischio, su paure e gestione di eventi tanto devastanti. Gli esperti sono pronti a incontrare i residenti, invitati a ricostruire quelle drammatiche giornate piene di dolore e anche di solidarietà, compilando un questionario in forma anonima.

L’obiettivo

I dati consentiranno di ricostruire il grado di consapevolezza collettiva circa i rischi ambientali legati ai fenomeni alluvionali, l’efficacia delle attività di prevenzione e la capacità reattiva della comunità di fronte a eventi critici.

La ricerca punta a indagare e ricostruire, nel rispetto delle diverse sensibilità, ciò che i bittesi hanno vissuto in occasione dell’alluvione. Ai residenti verrà chiesto di compilare un questionario online attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet oppure computer. Il progetto di ricerca si inserisce all’interno di un percorso metodologico scientifico sperimentale già implementato con successo in altri contesti nazionali e internazionali.

La partecipazione

«I risultati dell’analisi, come evidenziano casi precedenti - spiegano in Comune -, saranno utili ad ampliare la conoscenza della percezione reale del rischio e dei comportamenti collegati nelle popolazioni coinvolte da eventi alluvionali. Il frutto finale della ricerca sarà poi presentato a tutta la popolazione durante un evento pubblico che si svolgerà in paese nei prossimi mesi. La popolazione è invitata a collaborare per una buona riuscita degli studi, utili per il futuro dei bittesi e dei tanti cittadini coinvolti da tali eventi catastrofici».

Il team

La ricerca dal titolo “Percezione e comunicazione del rischio idrogeologico nella prevenzione e gestione degli eventi critici” sarà illustrata in un incontro pubblico mercoledì alle ore 18 nei locali dell’ex Giudice di pace, in via Deffenu, dall’amministrazione comunale e dal team di ricerca. Le attività progettuali dell’équipe multidisciplinare dell’ateneo sassarese saranno coordinate da Filippo Giadrossich, del dipartimento di Agraria, da Romina Deriu e Giampiero Branca, sociologi del dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione. Coinvolti anche dottorandi di ricerca del dipartimento di Agraria e studenti del corso di laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali della sede di Nuoro. Il questionario potrà essere compilato online da oggi cliccando sul link https://forms.office.com/r/ZaJiexfRi4 o inquadrando il codice QR.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata