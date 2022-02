Alluvione, nuova mappa del rischio 

Con i soli voti della maggioranza (opposizione astenuta), lo studio della variante generale al Piano di assetto idrogeologico del territorio di Olbia è stato approvato. Preliminare alla progettazione delle opere per la messa in sicurezza della città dal rischio idrogeologico, lo studio mappa, in maniera dettagliata, il rischio che corrono i 37mila chilometri quadrati del territorio comunale allo scopo di individuare le criticità e costruire il piano delle opere.

Mappe e dati

Tremila e duecento tavole, oltre cinquemila file e cinquanta gigabyte di materiali, tra cartografie, grafici e idrogrammi, per descrivere lo stato di pericolo a cui Olbia è esposta in caso di alluvione. Rivalutati i parametri di vulnerabilità e i criteri di mappatura, lo studio ha consentito di declassare la pericolosità di tante zone della città che, dopo la furia di Cleopatra, nel P.A.I. redatto nel 2015, erano state classificate in zona ad alto rischio idrogeologico (in via cautelativa) dove oggi vivono circa quindicimila persone. Non più pericolose, da zona Hi4 sono diventate Hi*, rimettendo al Piano urbanistico comunale la discrezionalità dell'edificabilità e degli interventi possibili. Con modalità operative nuove e tecnologicamente avanzate, prendendo in considerazione gli interventi accorsi nel territorio dal 2015 a oggi, lo studio effettuato e presentato dall'ingegnere Simone Venturini (direttore tecnico di Technital s.p.a. e padre del progetto alternativo al Piano Mancini), traccia una metratura puntuale della città: 914 chilometri di corsi d'acqua, di cui ne sono stati studiati 360, escludendo i bacini molto piccoli e con portate molto basse; 774 ponti, censiti 409 e analizzati 256; 32 canali tombati per una lunghezza di otto chilometri.

«Evento eccezionale»

«Giornata storica che sancisce l'adozione di un piano che verifica, in maniera scientifica, la variante generale al P.A I., importante strumento da cui deriveranno le opere per la mitigazione del rischio e che libererà Olbia da vincoli non più necessari», ha esordito il sindaco, Settimo Nizzi, dedicando un pensiero (e minuto di silenzio) a «Michele Territo, mancato lo scorso anno, che ha partecipato assiduamente allo studio del territorio». «Olbia è il primo comune italiano che ha sviluppato uno studio di questa portata, partito nel 2019 ma che la Regione ha ritenuto necessario produrre in seguito all'alluvione che nel 2013 ha colpito tragicamente la città», ha detto Venturini. E ha aggiunto: «Grazie ad alcune simulazioni, ho potuto scoprire che la furia di Cleopatra è un evento assolutamente eccezionale perché la frequenza probabile è di quattrocento anni».