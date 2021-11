Alluvione lampo, case sott’acqua e famiglie isolate 

Tre canali tombati, due nel cuore di Porto Rotondo, uno a ridosso del centralissimo viale Costa Smeralda ad Arzachena, esplodono quasi in contemporanea. Sono passate da poco le 2 di ieri e un ampio settore della Gallura costiera inizia a pagare il conto delle bombe d’acqua. Un violento temporale ha imperversato per ore, a macchia di leopardo, su diverse località del territorio di Olbia, al confine con Arzachena, e il reticolo idraulico dei centri abitati non regge, così come non reggono alla furia dell’acqua alcuni tratti di strade provinciali. È successo tra le 21 di venerdì e l’alba di ieri, ancora una volta la Gallura viene colpita da devastanti alluvioni lampo, che i meteorologi chiamano flash flood. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco, almeno dieci persone soccorse e danni, da quantificare, a edifici e strade.

Porto Rotondo allagata

A Porto Rotondo, la pioggia, di impressionante portata e violenza, dopo avere fatto saltare i canali tombati in prossimità della vecchia darsena e del teatro Ceroli, ha causato l’allagamento di villa Cavedon costringendo la coppia che occupa l’edificio, a spostarsi in una dependance. La bomba d’acqua spazza via muri di recinzione e strade anche a Punta Lada e allaga una decina di negozi (uno pieno di merce) vicino a piazzetta Casbah. Vicino al teatro Ceroli, il canale tombato esploso è visibile da un ampio squarcio nel terreno. I Vigili del fuoco di Olbia e i Carabinieri di Porto Rotondo, insieme ai volontari di diverse associazioni di Protezione civile, hanno effettuato numerosi interventi anche in altre località del territorio di Olbia. A Cugnana quattro famiglie sono isolate da ieri a causa del crollo di un piccolo ponte, problemi anche a Rudalza. L’amministrazione provinciale deve intervenire nel cuore della notte sulla Sp 73, tratto Portisco – Cala dei Sardi, per mettere il sicurezza la strada. La pioggia battente ha fatto crollare parte di una parete che sovrasta la Provinciale. Il temporale che si è abbattuto su Porto Rotondo è iniziato venerdì sera, ma la bomba d’acqua è arrivata nel cuore della notte, rendendo tutto più difficile.

«Fango e detriti in casa»

L’assessore alla Protezione Civile di Arzachena, Alessandro Careddu, sintetizza con un’immagine l’alluvione lampo di Arzachena: «Fango, detriti e acqua hanno invaso il centralissimo corso Garibaldi. Non avevamo mai visto niente del genere. È stata una notte difficile. La macchina della Protezione civile ha provveduto all’evacuazione di una famiglia all’ingresso del paese e sono stati soccorsi diversi automobilisti rimasti bloccati sulle provinciali tra Arzachena e Abbiadori e nei pressi di Cannigione». Un canale tombato che mai aveva dato problemi, non ha retto la portata dell’acqua e una casa, a ridosso del viale Costa Smeralda, è stata allagata. Nessuna conseguenza per le persone. Segnalati danni a diverse imbarcazioni nei pontili, mentre le case allagate sono decine. La giornata delle alluvioni lampo era stata annunciata da trombe marine a La Maddalena e precipitazioni intense a Santa Teresa e Palau. L’allerta meteo di venerdì non era massima, mentre ieri la Regione ha divulgato un nuovo bollettino di criticità ordinaria fino alle 18 di oggi in Gallura e nell’area del Flumendosa. Ora però fa più effetto la paura.