Alluvione in Germania: decine di morti 

BERLINO. Due giorni di pioggia ininterrotta e il bilancio in Germania è una catastrofe senza precedenti: sono almeno 58 le vittime accertate del drammatico ancora provvisorio bilancio, decine le persone disperse. Il rigonfiamento e l'esondazione di tanti fiumi di piccola e media dimensione, nei Laender occidentali del Nordreno-Vestfalia e della Renania-Palatinato, hanno liberato enormi masse d'acqua dalla forza distruttiva.

Il disastro

I corpi senza vita degli annegati sono emersi da posti diversi, le inondazioni hanno fatto vittime negli scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori. Ma la forza dell'acqua e del fango ha trascinato decine di case. C'è chi si è rifugiato sui tetti o sugli alberi. Il maltempo non ha colpito solo la Germania: a causa delle inondazioni 5 vittime sono state segnalate anche in Belgio, e alluvioni sono avvenute anche in Lussemburgo e Olanda. Per i meteorologi le condizioni del tempo, migliorate già in mattinata, dovrebbero mantenersi stabili nelle prossime ore, ma sotto osservazione c'è adesso il Reno, investito da un assalto inedito dei suoi affluenti.

Immagine devastante

Strisce di terra completamente devastate. Edifici e negozi distrutti. Le auto in strada travolte dalla corrente sono il meno nello scenario di un disastro naturale di questa portata. Le centinaia di persone messe in sicurezza in barca a Kordel, paesino lungo un affluente della Mosella, rappresentano l'aspetto positivo di una giornata che ha visto almeno 18 morti nel centro di Bad Neunahr-Ahrweiler e 20 a Euskirchen, vicino Colonia.

La cancelliera

Angela Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negli Usa per una bilaterale con Joe Biden, ha sospeso la missione per esprimere personalmente cordoglio per le vittime. «È una tragedia», ha detto la cancelliera. «Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe. Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto ogni sforzo per ritrovare i dispersi». Quindi ha promesso gli aiuti necessari per la ricostruzione.

Solidarietà

Alla Germania sono arrivati anche messaggi di solidarietà da altre nazioni e offerte di aiuto. «Una catastrofe del genere non l'avevamo ancora mai vissuta», ha commentato la presidente del Palatinato Malu Dreyer. Il presidente della Vestfalia, Armin Laschet, ha sospeso la campagna elettorale da candidato cancelliere della Cdu e si è recato sui posti più colpiti dall'emergenza, come Altena e Hagen, da dove ha chiesto che «le misure e le politiche per il clima siano più dinamiche, a livello nazionale, europeo e globale». Molti politici, come il vice cancelliere Olaf Scholz (Spd) e la candidata cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock, hanno interrotto le vacanze. Mentre nelle strade dell'ovest della Germania migliaia di vigili del fuoco, poliziotti, militari dell'esercito, unità del Technische Hilfswerk, si sono mobilitati in aiuto delle popolazioni colpite. La Bundeswehr ha fatto ricorso ai carri armati e sono stati utilizzati decine di elicotteri per sorvolare le aree disastrate. Non mancano le polemiche in più direzioni.

