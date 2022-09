Alluvione, due case da abbattere 

Per mettere in sicurezza i torrenti causa della tragica alluvione di diciotto anni fa a Villagrande bisognerà abbattere due case, i cui proprietari saranno indennizzati. I canali tombati che non hanno retto la pressione dell’acqua verranno scoperchiati definitivamente. La Regione ha aggiudicato l’ultimo appalto per la sistemazione del centro abitato. E la procedura impone che, per garantire un deflusso più diretto delle acque meteoriche e una maggiore linearità all’asta fluviale, i due caseggiati di via Deffenu vengano rasi al suolo. Un’associazione temporanea di imprese, Oriental costruzioni e Sarda lavori, lavorerà nei canali di Bau Argili e Figu Niedda, un affare da 1,9 milioni di euro che ha superato anche l’ultimo scoglio del Tar, cui si era rivolta un’altra impresa chiedendo la sospensiva della procedura di aggiudicazione. Tutto vano, i lavori possono iniziare.

Gli interventi

In parte i canali tombati, che avevano causato il disastro il 6 dicembre 2004, erano già stati scoperchiati nel corso dei precedenti interventi. L’incarico di progettazione del riassetto idrogeologico era stato conferito all’Università di Cagliari, che ha articolato le attività in sei macro interventi, il più consistente dei quali (3,2 milioni di euro) quello per le opere di sistemazione idrogeologica del Rio Figu Niedda. Sono seguiti lavori anche a Bau ‘e Porcos (1,7 milioni di euro), Bau Argili (1,7 milioni), Serra ‘e Scova (564 mila), S’Arrescottu (2,3 milioni) e Baccu Arthacci (872 mila). A causa della ristrettezza dei finanziamenti, gli interventi previsti per i diversi impluvi non sono stati in grado di consentire la completa la messa in sicurezza dell’abitato. Ma nel 2010, con un accordo quadro, la Regione ha erogato ulteriori 3 milioni di euro. Quelli appaltati in quest’ultima fase sono i lavori utili a proteggere l’abitato da eventuali ondate anomale di acqua.

Ruspe in arrivo

In via Deffenu è annunciata la demolizione di due edifici, uno adibito ad abitazione e l’altro a uffici. «Sono in corso le trattative tra le parti», conferma il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni. I caseggiati sono adiacenti al canale tombato esistente, vicino all’abitazione dove la piena travolse Francesca Longoni, di appena 3 anni, e sua nonna Assunta Bidotti (64).