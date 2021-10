Alluvione: «Condannate Bacciu» 

Mancata segnalazione dei pericoli e mancati interventi per la messa in sicurezza dei canali cittadini: sono tutte presunte omissioni quelle contestate dal pm all’ex assessore comunale Davide Bacciu, per il quale ieri sono stati chiesti tre anni e sei mesi di reclusione. Il processo è quello noto come “alluvione bis”, a Bacciu, in qualità di componente della giunta Giovannelli (Lavori pubblici) vengono contestati i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, per i danni e i sei decessi causati da Ciclone Cleopatra.

La pm Ilaria Corbelli ha chiesto al gup Marco Contu la condanna dell’ex assessore comunale, perché, sostiene la rappresentante dell’accusa, Bacciu non avrebbe utilizzato le sue prerogative e i suoi poteri per rimediare agli errori progettuali e di esecuzione delle opere (ponti e nuovi argini dei canali) che hanno reso ancora più devastante il bilancio del Ciclone Cleopatra. Bacciu, difeso dagli avvocati Piera Ferrara e Marco Salis, non solo respinge le accuse, ma, come il suo ex collega Carlo Careddu, ha prodotto le lettere del sindaco Gianni Giovannelli, con le quali prima del 2013, venivano chiesti risorse e provvedimenti (mai arrivati) per mettere in sicurezza Olbia.

I tecnici

La pm ha chiesto anche la condanna a due anni e quattro mesi dell’ingegnere Claudio Vinci (collaudatore di una sezione riqualificata del Rio Seligheddu). Mentre è stata chiesta l’assoluzione del geometra Francesco Pisanu, chiamato in causa per i presunti errori di progettazione della casa di una delle vittime, Maria Massa. I due tecnici e Bacciu, hanno scelto il rito abbreviato, mentre per gli altri sei imputati del processo “alluvione bis” si va avanti con il rito ordinario. Vinci e Pisanu sono difesi, il primo da Luigi Esposito, il secondo da Stefano e Lorenzo Asara. Sempre ieri, davanti al gup Marco Contu, la pm Ilaria Corbelli ha chiesto e ottenuto che nel fascicolo del procedimento entri la perizia di Alfonso Bellini, atto importante nel processo d’appello per il presunto mancato allarme dell’alluvione.