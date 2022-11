Alloggi popolari, si riparte da zero 

Ieri l’atteso via libera in Giunta, dopo un tavolo di confronto con Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa, volto al superamento della situazione di impasse che dura da oltre vent’anni. Nella delibera viene sottolineato come «necessario e oramai irrimandabile la redazione della nuova graduatoria finalizzata alla eventuale assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel territorio». Con il documento approvato dall’esecutivo comunale si dà mandato alla dirigente del settore Politiche sociali affinché venga predisposto il bando per presentare le domande, e poter fornire poi il nuovo elenco ad Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa. «Spetterà poi all’ente regionale dirci quanti alloggi ci sono a disposizione», precisa Camboni.

L’ultima graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari è ferma al 1996, quasi trent’anni fa. «Ormai desueta, in quanto i punteggi attribuiti agli aventi diritto non rispondono più allo stato di fatto», viene sottolineato nella delibera approvata ieri dalla Giunta comunale, e con la quale di fatto si azzera il vecchio elenco e si avvia l’iter per stilare una nuova graduatoria. «Un passo importante, oltre che doveroso dopo 26 anni», il commento dell’assessore alle Politiche sociali, Marco Camboni, «ora si riparte per tracciare un nuovo percorso nelle politiche abitative in città».

Il nodo

Un problema che negli ultimi anni è stato denunciato a più riprese, dentro e fuori dal Comune. A inizio consiliatura era stata l’esponente del Psd’Az Romina Angius a sollevare il problema ereditato dalle recenti amministrazioni. «È da oltre vent’anni che la graduatoria non viene aggiornata», aveva denunciato la consigliera comunale, «e allo stato attuale l’iter di assegnazione degli alloggi deve seguire lo stesso ordine di graduatoria, fermo restando le verifiche fatte sui requisiti per l’assegnazione».

Ieri l’atteso via libera in Giunta, dopo un tavolo di confronto con Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa, volto al superamento della situazione di impasse che dura da oltre vent’anni. Nella delibera viene sottolineato come «necessario e oramai irrimandabile la redazione della nuova graduatoria finalizzata alla eventuale assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel territorio». Con il documento approvato dall’esecutivo comunale si dà mandato alla dirigente del settore Politiche sociali affinché venga predisposto il bando per presentare le domande, e poter fornire poi il nuovo elenco ad Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa. «Spetterà poi all’ente regionale dirci quanti alloggi ci sono a disposizione», precisa Camboni.

Alloggi al completo

Al momento gli appartamenti distribuiti nelle palazzine costruite in città sono al completo. Oltre 400 alloggi in tutto, spalmati in quindici vie cittadine: da via S’Arrulloni, dove si concentrano 58 abitazioni, a via Santa Lucia con 102 alloggi. Case popolari di Area anche in via Corelli, via Perosi, via Pezzetti, vico Is Arenas, via Paganini, via Volta, via Meucci, via Lombardia, via Sant’Antonio. E ancora: in via Grecia, via Belgio, via Oslo e via Ariosto.

In attesa di graduatorie aggiornate - e case disponibili - si lavora anche su altri fronti con soluzioni abitative alternative. «Un piano d’azione che va oltre gli alloggi popolari», anticipa l’assessore. «Nel frattempo stiamo cercando di aiutare le famiglie in difficoltà anche con i bonus affitti che danno un valido supporto nell’affrontare la spesa del canone di locazione». Un aiuto che si traduce in oltre 1 milione di euro, risorse stanziate dal Comune. «Altri 225mila euro sono stati investiti con l’ultima variazione di bilancio», ricorda Camboni, «soldi che servono per tamponare l’emergenza e dare risposte alle centinaia di richieste d’aiuto arrivate in Comune».

