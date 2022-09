Alloggi popolari, cantiere fermo da 5 anni 

Una vicenda che si trascina da anni. Tutto parte con l’accordo quadro - fra Comune e Area - con tanto di finanziamento milionario ottenuto dall’allora Governo: a carico del Comune la realizzazione del parco Lineare, intervento già concluso da anni dall’amministrazione di piazza Cellarium. Mentre all’agenzia regionale spettava l’intervento di riqualificazione degli alloggi popolari di via Emilio Lussu: manutenzione degli appartamenti, ma anche l’arrivo di uffici comunali, una biblioteca, un centro di formazione professionale, e il rilancio del piccolo parco accanto con tanto di punto ristoro. Un intervento - mai realizzato - necessario per evitare il rischio ghetto per i palazzi di via Lussu, con tanto di trasferimento di quattordici famiglie nei nuovi alloggi di via Dessì.

I lavori nel cuore della borgata Santa Lucia sono bloccati però dal 2017, causa fallimento dell’impresa che stava eseguendo l’intervento, e in via Dessì nel frattempo restano solo le fondamenta e i pilastri delle future case popolari che - in base ad una convenzione stipulata durante l’amministrazione Cappai - spetta all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa realizzare. Insieme alla riqualificazione dei palazzoni di via Lussu. Tanto che da piazza Cellarium parte l’ennesimo sollecito indirizzato agli uffici di Area.

Transenne e nastri arancioni delimitano il cantiere fermo da anni, lì dove sono previsti quattordici appartamenti per altrettante famiglie di Selargius che attualmente vivono - fra disagi e degrado - negli alloggi popolari di via Lussu.

Incompiuta

Impresa fallita

Case che però non sono mai state completate: prima il cambio continuo ai vertici di Area, con la conseguenza che il Comune negli anni ha rilasciato diverse concessioni edilizie puntualmente arrivate a scadenza. Poi la modifica del progetto, il nuovo appalto, il via ai lavori e infine il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata la gara. Da allora, cinque anni fa ormai, è tutto bloccato, con il rischio che si debba ripartire da zero con una nuova progettazione.

Graduatoria ferma

Anche la graduatoria è ferma, dal 2016 non risulta nessun aggiornamento per via della mancanza di case libere da assegnare. Nel frattempo la situazione non è migliorata visto che negli alloggi costruiti a suo tempo da Area non c’è nessuno spazio libero, circa 150 appartamenti distribuiti in diverse zone: da quelli di via Manin, il primo complesso edilizio popolare realizzato in città e dove in gran parte risultano ormai venduti, alle case di Su Tremini De Baxiu, quelle di via Leonardo Da Vinci, del quartiere di Su Planu e gli immobili del piano di zona Paluna-San Lussorio.

L’ira del sindaco

E dopo telefonate e solleciti, il sindaco rilancia l’ennesimo appello all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. «Come amministrazione non possiamo che sollecitare ancora una volta Area affinché i lavori nelle case di via Dessì ripartano quanto prima», le parole di Gigi Concu. «Interventi fondamentali per poter procedere con i trasferimenti di quattordici famiglie attualmente presenti nelle case di via Lussu che richiedono un importante intervento di riqualificazione», ricorda, «lavori necessari per consentire ai residenti di vivere in condizioni decorose e dignitose. Si tratta di manutenzioni straordinarie, già programmate e per ora mai iniziate che speriamo possano avvenire il prima possibile».

