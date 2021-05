Alloggi da svincolare, la rabbia dei proprietari 

Compravendite bloccate dalla burocrazia per i residenti nelle case costruite coi piani per l’edilizia agevolata, con la minoranza che va all’attacco e chiede alla Giunta di risolvere la situazione che riguarda oltre mille cittadini. Tutta colpa del fatto che a Monserrato gli alloggi vennero realizzati 40 anni fa e a rilasciare le concessioni fu il Comune di Cagliari, di cui Monserrato era frazione. E oggi per poter applicare la norma nazionale che stabilisce i criteri per svincolare quelle case manca la definizione del passaggio di competenze da un ente all'altro.

La storia

Negli anni ‘80 furono centinaia i cittadini a cui vennero assegnati lotti di terreni nelle zone di Riu Saliu, Campu su Mulinu e Su Mulinu, a Monserrato da quello che allora era ancora Comune di Cagliari. I lotti vennero assegnati in base alla norme sui piani di edilizia economica e popolare. Gli assegnatari, a fronte delle agevolazioni, hanno mantenuto negli anni un vincolo sul prezzo massimo di vendita e locazione. Per questo le oltre 1000 famiglie monserratine residenti nelle abitazioni inserite in questi piani non possono vendere le loro abitazioni al prezzo di mercato, ma solo con il ribasso previsto dalla legge.

La nuova norma

A fine novembre però è entrata in vigore una norma nazionale che regolamenta la gestioni da parte dei Comuni delle procedure di svincolo di questi terreni, il che permetterebbe ai proprietari di vendere le case al prezzo di mercato. Questa possibilità è preclusa però ai proprietari che hanno il proprio lotto nel territorio di Monserrato ma che era stato concesso loro dal Comune di Cagliari, almeno fino a quando non verrà risolto l’annoso problema del riparto patrimoniale tra i due enti.

I proprietari

«Sto combattendo da due anni per poter vendere la mia casa, ho scritto al Comune di Cagliari e anche a quello di Monserrato ma non ho ottenuto risposte esaustive», spiega Marinella Lecca. «Solo a sei mesi dall’ultima diffida inviata ho ricevuto una messaggio dall’amministrazione che mi prometteva come il problema sarebbe stato affrontato prima della prossima estate». Intanto gli acquirenti che vorrebbero acquistare la casa di Marinella Lecca attendono: «Io voglio solo esercitare il diritto di superficie sulla mia abitazione», spiega ancora la residente, «il comune deve mettermi in condizione di poterlo fare. Da sei mesi è in vigore una legge nazionale a riguardo, che aspettano a Monserrato?».

Le opposizioni

Sulla vicenda sono state presentate due interpellanze alla giunta Locci: una firmata da Andrea Zucca e Valentina Picciau, l’altra, di contenuto analogo, da Alberto Corda, Francesca Congiu, Miriam Picciau, Maria Antonietta Vacca e Gianfranco Vacca. «Sei mesi fa, poco prima che entrasse in vigore la legge nazionale, avevamo chiesto al sindaco di far in modo che anche i monserratini potessero usufruirne», spiega Andrea Zucca, «all’epoca il primo cittadino rispose in Consiglio che a febbraio avrebbero risolto il problema, siamo arrivati a maggio e di soluzioni manco l’ombra. I monserratini hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini sardi e italiani, non possono aspettare in eterno». Gli fa eco il consigliere dei Riformatori, Alberto Corda: «Avevamo sollecitato l’amministrazione sei mesi fa con una interpellanza ma ancora una volta è rimasta immobile e la città sembra non volere chi vorrebbe stabilirsi qui. Inoltre se i proprietari potessero vendere ci sarebbero case da ristrutturare e quindi attività che potrebbero generare utili e far girare l’economia», conclude Corda, «la situazione attuale invece ci espone, a lungo andare, alle richieste di risarcimento danni per le mancate vendite».

