All’Italia manca il finale 

Nella rocambolesca gara della prima giornata della Supercup di Amburgo, l'Italia viene sconfitta in volata dalla Serbia 90-86. Un cappaò che pur arrivato in amichevole lascia l'amaro in bocca, visto che gli azzurri di Pozzecco sono stati anche a +15 punti al 27'. Il ct Pozzecco ha fatto riposare Danilo Gallinari (distorsione alla caviglia destra) e recuperato l'ala olbiese Gigi Datome (per lui serata negativa al tiro con 1/7).

Solito quintetto con Spissu (bene in regia con 5 assist maluccio al tiro), un positivo Tonut, l'ottimo Fontecchio (top scorer con 25 punti), uno spento Polonara (che rischia il taglio a favore di Ricci) e il sempre efficace Melli, che ai 17 punti ha aggiunto anche 7 rimbalzi.

Il match

Primo quarto equilibratissimo, nessuna delle due nazionali va oltre i 4 punti di vantaggio. Gli azzurri, che hanno un ottimo Melli, chiudono sotto 23-24. Prima Ricci, finalmente attivo in attacco, e poi lo scatenato Mannion (16 punti), consentono alla nazionale di allungare: +10 al 15' e poi +13 con due liberi di Melli. La Serbia reagisce col centro Milutinov che guida la rimonta (46-40 al 18'), la formazione del Poz si riprende e va al riposo avanti di 9, 53-44.

La ripresa

Nella terza frazione tre triple di tre azzurri diversi (Tonut, Fontecchio e Melli) fa riprendere il largo: +14 al 24' e +15 al 27' col 3/3 dalla lunetta di Fontecchio. Il risveglio di Jokic (Mvp della Nba) consente alla Serbia di restare in partita, poi di avvicinarsi nell'ultimo quarto e infine di sorpassare con la bomba di Lucic: 80-81 al 38'. Controsorpasso con tripla di Tonut a 90” (85-84). Segna Jokic, sbaglia Tonut e Kalinic porta a +3 la Serbia che commette subito fallo su Mannion: entra uno solo dei due soli liberi, match finito. Oggi alle 16 la finalina con la Repubblica Ceca.

Under 16

Sorriso invece per gli azzurrini Under 16, col play sassarese Stefano Trucchetti, che superano la Slovenia 72-57. Oggi a Skopje (Macedonia del Nord) nella finale per il quinto posto dell’Europeo di categoria l'Italia affronterà Israele, che ha battuto la Turchia 90-78.

