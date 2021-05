«All’inizio sembrava impossibile» 

Milano. Sulla salvezza c’è la sua firma. Leonardo Semplici regala le luci della ribalta ai suoi giocatori, anzi, ai suoi ragazzi. Ma sa bene che l’impresa del Cagliari è qualcosa di cui si parlerà a lungo. Una salvezza arrivata in albergo, mentre preparava la gara col Milan, e festeggiata con un selfie insieme ai componenti dello staff tecnico e medico. Perché questa è stata la salvezza di tutti. «Una salvezza arrivata prima di tutto», ci tiene a sottolineare il tecnico toscano, «con le nostre partite e i punti fatti. Certo, il risultato arrivato nel pomeriggio ci ha messi al sicuro, però poi abbiamo fatto una prestazione eccezionale, confermando il nostro grande momento».

Il Cagliari più bello

Gonfia il petto, Semplici. Che a San Siro, contro un Milan lanciatissimo, non ha fatto un passo indietro: «L'avevamo preparata bene, perché sapevamo che ci dovevamo giocare la salvezza, per fortuna è arrivata prima. Una delle partite più belle mai fatte, contro un grande avversario come il Milan». Se la gode, Semplici: «Una grande prestazione sotto l’aspetto della mentalità, dell’aggressività». Un pareggio che somiglia a una ciliegiona sulla torta della salvezza. «Al mio arrivo sembrava impossibile. La svolta l’abbiamo avuta dopo la sconfitta col Verona. Ci siamo parlati, abbiamo capito che si doveva cambiare marcia». I giocatori messi davanti alla realtà: «Una rincorsa eccezionale, a partire dalla partita col Parma. È stata soprattutto una molla mentale. Ho messo davanti ai giocatori cose che prima sembravano non voler guardare. Nei 95' non eravamo sempre squadra, come ora. Si era creata una situazione di malcontento nello spogliatoio, non avevamo il coraggio di dirci le cose in faccia. Bisognava smetterla di dare la colpa agli altri, prendersi la responsabilità e tirar fuori le loro qualità». La svolta nella mentalità: «Gente come Godin, Nainggolan, Joao Pedro in una situazione così non si erano mai trovati. Bisognava fare qualcosa di diverso e siamo diventati squadra».

Il futuro

Si gode il momento, il tecnico fiorentino: «Anche questo pareggio è merito dei ragazzi, è giusto che si siano tolti questa soddisfazione». Sul futuro fa catenaccio: «Mi auguro di restare e fare un altro step. Ma adesso godiamoci la salvezza con i tifosi, che ci sono sempre stati vicini. Poi, a campionato finito, parleremo del mio futuro».

