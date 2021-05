All’improvviso, Berrettini 

Prosegue la rincorsa di Matteo Berrettini verso la sua prima finale in un Master 1000. Alla Caja Magica di Madrid, l'italiano ha battuto 5-7, 6-3, 6-0 il cileno Christian Garin, in un match dai due volti. Dopo il break e controbreak in apertura di match, il sudamericano, sotto 5-4, cambia passo, vincendo tre giochi di fila e primo set. In apertura di secondo parziale, Berrettini tiene il servizio, ma poi assiste impotente a altri tre giochi di fila del cileno: 3-1. Sembra si sia arrivati ai titoli di coda, ma l'italiano alza il livello e per il suo avversario è notte fonda: l'azzurro conquista undici game consecutivi e chiude vittorioso. Oggi, alle 21, Berrettini (alla seconda semifinale in un 1000, dopo quella persa contro Zverev a Shanghai 2019, anno della sua semifinale agli Us Open e sicuro di tornare al n. 9 Atp) sfiderà nel “Manolo Santana Stadium” il norvegese Casper Ruud, 7-5, 6-1 al kazako Alexander Bublik). Precedenti favorevoli a Ruud (2-1), che ha vinto i match sul rosso (Roland Garros 2019 e Roma, lo scorso anno, nei quarti di finale, 7-5 nel tiebreak del set decisivo). Nell'altra semifinale, l'austriaco Dominic Thiem (3-6, 6-3, 6-4 allo statunitense John Isner) sfida il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato il favorito Rafa Nadal con un doppio 6-4.

Da Madrid a Roma

Prende il via con le qualificazioni la 78ª edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. Sui campi del Foro Italico di Roma, attesa per i cinque italiani e le cinque italiane a caccia di un pass per il main draw. Nel maschile, guida la pattuglia Marco Cecchinato, che sfida il bielorusso Egor Gerasimov. Quattro le wild card: Flavio Cobolli (contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina), Andrea Pellegrino (impegnato con il francese Corentin Moutet), Gian Marco Morini (opposto allo sloveno Aljaz Bedene) e Raul Brancaccio (contro il oldavo Radu Albot). Nel femminile, assente Jasmine Paolini (destinataria di una wild card, ma impossibilitata a onorarla, visto che oggi è impegnata nelle semifinali dell'Itf125 di Saint Malo), occhi puntati sulla veterana Sara Errani, unica azzurra in tabellone per meriti di classifica, impegnata contro la britannica Heater Watson. Quattro le wild card: Bianca Turati (contro la slovena Tamara Zidansek), Giulia Gatto-Monticone (che se la vedrà con la francese Alize Cornet), la portacolori del Tc Cagliari Nuria Brancaccio (contrapposta all'ucraina Marta Kostyuk) e Lucia Bronzetti (contro la slovena Polona Hercog).

RIPRODUZIONE RISERVATA