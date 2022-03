All’Hermaea serve un’altra notte speciale 

Olbia. Dopo il successo di domenica al tie-break, al debutto nei playoff della A2 femminile di volley, il presidente Gianni Sarti ha giustamente invitato l’Hermaea Olbia a non montarsi la testa.

A un passo dalla storia

Innegabilmente, però, l’idea di staccare già stasera il pass per i quarti di finale battendo la Lpm Bam Mondovì in gara 2 tra le mura amiche del GeoPalace (si gioca alle 20.30) dà le vertigini. Per questo anche Dino Guadalupi avverte le sue ragazze, chiedendo loro di mantenere i piedi ben saldati a terra e la testa fissa sull’obiettivo. «Mi aspetto di rivedere il medesimo atteggiamento di gara 1 a cominciare dall’aggressività messa in alcuni fondamentali: è stato soprattutto questo a far pendere l’ago della bilancia dalla nostra parte nei set vinti», esordisce l’allenatore delle galluresi presentando la sfida con la corazzata piemontese, terza nel girone B al termine della stagione regolare e costruita per il salto di categoria. «Nelle gare secche come questa si cerca di esprimere al massimo le proprie potenzialità di gioco nel minor tempo possibile», prosegue Guadalupi sottolineando una legge non scritta della pallavolo che vorrà osservare anche l’antagonista.

L’avversario

«Ci aspettiamo un avversario agguerrito: Mondovì vorrà senz’altro allungare la serie per disputare la “bella” in casa domenica e per questo dovremo limitarle, il che significa che sarà necessario dare ancora una volta il 100 per cento», aggiunge il coach dell’Hermaea. «Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto a muro e in battuta, aggiungendo però anche dell’altro: possiamo contare su un credito di fiducia scaturito da gara 1. Questo», conclude Guadalupi, «deve rinforzare il nostro atteggiamento e darci ancora più costanza». Nel frattempo, la società invita il pubblico ad accorrere numeroso al GeoPalace per un appuntamento che potrebbe entrare nella storia delle biancoblù. «Mi auguro di vedere tanti tifosi sugli spalti», è l’appello di Sarti: mai come oggi l’Hermaea avrà bisogno dei suoi tifosi. Gara affidata agli arbitri Luca Pescatore e Luca Grassia. Per la cronaca, la squadra che uscirà vincente dal confronto tra Olbia e Mondovì se la vedrà con una tra Marignano, terza nel girone A dell’Hermaea, e Martignacco, con le romagnole in vantaggio per aver vinto gara 1.