Allevatrice ferisce un pastore a roncolate 

Scoppia un litigio in un ovile fra due allevatori, un uomo e una donna, e quest’ultima colpisce ripetutamente il primo con una roncola, ferendolo gravemente al viso, alla testa e all'addome. È successo sabato, nelle campagne di Sanluri lungo la Strada statale 197, all’altezza del chilometro 20. L'uomo, ferito e sanguinante, ha cercato aiuto e alcuni passanti lo hanno accompagnato in ospedale. La prognosi resta riservata ma il ferito non è in pericolo di vita.

Angela Sisti, 35 anni, di Sanluri, e il suo concittadino Giuseppino Orioni, 61, vicini di terreno e un tempo buoni amici, si trovavano nell'ovile di quest’ultimo. La lite è degenerata tanto da diventare un'aggressione. Sisti, mentre discuteva con Orioni, avrebbe perso la pazienza e impugnato una roncola con cui avrebbe colpito ripetutamente l'uomo.

Rapporti deteriorati

l motivo della lite tra i due non si sa ancora ma pare che si conoscessero molto bene sia per vicende private che lavorative. Sisti è la proprietaria di un ovile dove in passato Orioni aveva lavorato come servo pastore. Dai racconti di chi li conosce pare che tra i due ci un passato fatto di rapporti personali e lavorativi che si sarebbero incrinati solo recentemente a causa di problemi legati al pascolo.

I soccorsi

Dopo l'aggressione Orioni, ferito, sanguinante e confuso, si sarebbe diretto fuori dall’ovile e, dopo avere visto la trentacinquenne allontanarsi, avrebbe chiesto aiuto a dei passanti. Questi si sono fermati e hanno accompagnato il sessantunenne all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale.

L’uomo non è in pericolo di vita e, superata la confusione iniziale, dovuta alla perdita di sangue, è stato interrogato dai carabinieri di Sanluri. Orioni non avrebbe fatto mistero sul nome di chi lo ha aggredito e dal letto dell’ospedale ha raccontato ai militari del litigio e dell’aggressione di cui è rimasto vittima nel suo ovile.

L’accusa

I militari, dopo avere parlato con l’uomo, sono andati nell’ovile della trentacinquenne. Angela Sisti avrebbe negato ogni coinvolgimento. Non è servito a molto: i militari, dopo avere svolto le indagini del caso, l’hanno denunciata. L’ipotesi di reato è di lesioni aggravate.

L'arma

La roncola con cui sono state inflitte le ferite a Orioni è stata ritrovata nei pressi del luogo dell’aggressione: prelevata dai carabinieri, è stata consegnata ai Ris di Cagliari che la analizzeranno alla ricerca di tracce utili alle indagini.

