Allevatore massacrato a bastonate 

Mentre gli investigatori dell’Arma hanno continuato a operare nella zona della tragedia con la speranza di raccogliere tracce del raid degli assassini, utili alle indagine, i carabinieri hanno anche sentito in caserma diverse persone. Ancora indiscrezioni, A Gergei si è parlato anche con insistenza di due persone fermate, ma gli inquirenti anche su questo hanno preferito il silenzio e la non conferma.

Sulle dinamiche di questa vicenda ancora a tarda sera filtravano pochissime indiscrezioni. Bocche cucite sulle cause del decesso e anche su come l’allevatore sia stato ucciso. Insistenti le voci su una vera e propria esecuzione a colpi di bastone, non confermate dagli inquirenti. Così come nessuna conferma ufficiale è stata fatta su presunti fermi avvenuti poco prima della mezzanotte.

Ieri la violenza è di nuovo esplosa, travolgendo il mondo delle campagne. A Sant’Isidoro sono arrivati i carabinieri della stazione del paese e della compagnia dell’Arma di Isili. Insieme a loro hanno raggiunto Gergei anche il sostituito procuratore Alessandro Pili e il medico legale Roberto Demontis. Non hanno potuto far altro che constatare la morte del 59enne i medici del 118.

Un allevatore di 59 anni di Gergei è stato ucciso nelle campagne di Sant’Isidoro, a sud del centro abitato, all’interno del suo podere. Il cadavere è stato scoperto verso le 21. A tarda sera ancora non si conoscevano i particolari di questo delitto che ha scosso la comunità e riportato alla memoria il duplice omicidio dell’aprile del 2013, quando vennero massacrati a pistolettate e fucilate i coniugi Albino Farris, di 58 anni, e sua moglie Veronica Foddis di 56. I loro corpi vennero ritrovati nella loro azienda zootecnica dalla figlia di 36 anni che viveva in paese.

I fatti

Di certo, nel cuore della notte, c’era solo un cadavere riverso al suolo, tra la macchia e l’erba del podere di Sant’Isidoro, con il corpo fracassato dalla violenza dei suoi aguzzini. Con insistenza si è parlato di una violentissima aggressione a bastonate. Non confermata dai carabinieri.

Il passato

Saranno gli investigatori coordinati dal pubblico ministero Alessandro Pili a scrivere la verità su questo delitto che ha riportato alla luce la tragedia di otto anni fa, quando i coniugi Farris e Foddis furono raggiunti nell’azienda di Is Santas per essere uccisi poco fuori dalla cava agricola e all’interno del bagno dove la donna si trovava. Non si era accorta che pochi attini prima della sua esecuzione, gli assassini avevano fatto fuori suo marito, colpendolo con una raffica di revolverate. Il rumore dell’acqua le aveva impedito di sentire le pistolettate di quella esecuzione che di lì a poco si sarebbe ripetuta. Questa volta indirizzata contro di lei.

