«Allevamenti suini sempre più sostenibili» 

Davanti, l'adeguamento della filiera, a causa del piano decennale della Commissione europea approvato a ottobre che obbligherà produzioni sostenibili. Nell'immediato, le conseguenze dell'arrivo della peste suina in Europa e in Asia e l'aumento dei prezzi delle materie prime, energia e mangimi.

Incognite

Uno snodo delicato per il comparto suinicolo nazionale: la strategia europea ambientale “Farm to Fork” (parte dell'European Green Deal) prevede maggiore sostenibilità delle produzioni, agricoltura e zootecnie biologiche, attenzione al benessere animale e una riduzione dell'impatto ambientale. «La necessità - è stato detto durante il convegno “Le filiere suine nell'era della sostenibilità’’ tenutosi a Sassari al Dipartimento di Agraria - sarà quello di mantenere invece la sostenibilità economica di allevatori e produttori, cosa che non appare molto semplice».

La Sardegna con le tradizioni legate agli allevamenti dei suini potrebbe però subire in maniera minore queste novità ormai inderogabili. «In larga misura siamo orientati verso la sostenibilità ambientale - ha affermato il docente di Zootecnica speciale dell’Università di Sassari Giuseppe Pulina - soprattutto lo sono gli allevatori che praticano il semibrado in sicurezza e in biosicurezza». Altro discorso, l'arrivo prepotente della peste suina africana, problema che la Sardegna conosce molto bene. «Chiariamo che il sierotipo che riguarda le nuove infezioni è differente dal nostro - ha ribadito Pulina - Noi siamo stati un caso unico, ma quello che abbiamo subito per 40 anni, oggi riguarda mezza Europa. E ora – aggiunge - guardano noi per capire quali protocolli adottare per combatterla ed eradicarla».

Soluzioni