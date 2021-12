Allergico ai farmaci, niente vaccino 

«Vorrei fare il vaccino ma la mia vita è a rischio». E un vero e proprio appello quello di Luca Incani, trentatreenne di Carbonia allergico a numerosi farmaci, che nonostante tutto vorrebbe vaccinarsi contro il Coronavirus in completa sicurezza: «Fatemi fare i test, non voglio stare male». In vita sua ha assunto pochissimi farmaci e tutte le volte è stato malissimo. Sin dai primissimi giorni di vita ha sofferto di gravi reazioni allergiche e anche i vaccini obbligatori lo hanno tenuto a letto per giorni, tanto che alcuni li ha proprio saltati. Nonostante tutto, crede nell’importanza della vaccinazione e in particolare vorrebbe fare il vaccino anti Covid-19 ma ha paura per la sua vita.

La storia

«Da bambino ho avuto importanti reazioni allergiche ai vaccini – racconta Luca Incani – febbre altissima e dolori per lunghi periodi. Da li la mia famiglia ha scoperto la mia intolleranza a tantissimi farmaci, un problema che negli anni è andato ad aumentare». Anche l’alimentazione è controllata, tutto quello che contiene o può sviluppare istamine, ma non solo, è per lui motivo di malessere e nel tempo ha imparato a starne alla larga. In questi mesi ha valutato attentamente la possibilità di vaccinarsi ma solo di recente ha deciso di fare il passo: «Vorrei fare il vaccino ma la mia vita è a rischio – racconta l’uomo – se avessi una reazione allergica potrei avere gravi conseguenze».

Niente vaccino

Il giovane si è recato all’Hub vaccinale di San Giovanni Suergiu con tutti i documenti che attestano le sue allergie. I medici hanno deciso di non procedere a vaccinazione. Gli è stato consegnato un foglio e gli è stato detto di rivolgersi all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove avrebbe dovuto svolgere dei test allergici preliminari: «Ho contattato l’ospedale di Cagliari tramite il loro indirizzo mail, chiedendo quale fosse l’iter per fare questi test ma mi hanno risposto dandomi solo un appuntamento per il vaccino senza programmare i test. Onestamente non me la sono sentita di presentarmi all’appuntamento e ho mandato una seconda mail dove ho spiegato più dettagliatamente la mia situazione. A questa mail non ho ricevuto nessuna risposta».