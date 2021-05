«Alleanza contro fake news russe» 

Londra. Uniti contro le fake news che arrivano da Mosca e Pechino. A indicare i convitati di pietra della prima riunione del G7 in presenza dopo un anno e due mesi di pandemia è la padrona di casa: la Gran Bretagna.

Alla vigilia del summit dei ministri degli Esteri Londra lancia la proposta di un meccanismo per bloccare propaganda e fake news provenienti da Russia e Cina reagendo in modo coordinato e creando una rete di paesi a tutela del libero mercato, dei diritti umani e della democrazia.

Il caso Sassoli

La proposta arriva dal ministro degli Esteri Dominique Raab, nel momento di massima tensione tra Mosca e Pechino e i membri del G7. Una tensione che ha raggiunto l’apice con il divieto di ingresso in Russia per otto alti funzionari di Bruxelles, tra i quali il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, per rappresaglia contro le sanzioni Ue per il caso Navalny. Un intervento a gamba tesa che ha indignato tutti i membri del summit (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) e si somma alle tensioni bilaterali. Basti pensare ai rapporti tesissimi tra Washington e Mosca, con il presidente Usa Joe Biden che ha definito Vladimir Putin «un assassino». E quelli ancora molto freddi, nonostante un’apertura sul clima, che gli Usa continuano ad avere con Pechino.

I dossier dell’Italia

Ed è di soli tre giorni fa il monito dell’Ue, che partecipa al G7, sulla «svolta autoritaria intrapresa dalla Cina» e la dura critica a Pechino come a Mosca per la «azione di manipolazione per minare la fiducia nei vaccini prodotti in occidente per promuovere i propri». La proposta di Raab è creare un meccanismo che faccia reagire tutti i paesi di fronte a una fake news, in modo tale che «quando vengono diffuse bugie, propaganda o notizie false possiamo reagire insieme e ripristinare la verità non solo per la gente di questo Paese, ma anche in Russia e Cina».

L'idea di Londra è creare una rete sempre più ampia di paesi, compatti nella difesa dei mercati e della democrazia. Non è un caso che il G7 esteri di oggi, come il vertice dei leader che si terrà a luglio a Carbis Bay, sarà esteso a India, Australia e Corea del Sud come nazioni ospiti. Tutti paesi che hanno la Cina come concorrente. Sul tavolo del vertice di Londra ci saranno i principali temi di politica internazionale, dall'Afghanistan al dossier iraniano, dagli sviluppi in Ucraina e Bielorussia ai Balcani Occidentali. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio introdurrà il tema della Libia, confermando l’impegno dell’Italia per la stabilizzazione del Paese, e il dossier siriano, sottolineando il supporto di Roma all’azione Onu.

Di Maio sottolineerà anche l’impegno dell’Italia, presidente di turno del G20, contro i cambiamenti climatici, a favore dei Paesi più vulnerabili e a sostegno di una ripresa economica sostenibile.

