Alle urne 200mila sardi, si attende la data 

A Selargius le incognite ruotano tutte intorno al ruolo del Psd’Az. I sardisti hanno infatti deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco uscente Gigi Concu, eletto sotto le insegne di Forza Italia. Divorzio segnato da parole nette del primo cittadino che, qualche giorno fa, ha accusato di scelte ambigue il gruppo selargino del partito del presidente Solinas. Uno scontro aperto che non ha minato la serenità del resto della coalizione: il centrodestra è determinato a scommettere sul bis di Concu. Più incerte le trattative tra le varie anime dell’opposizione del centrosinistra e del Movimento 5 stelle. I vertici del Pd intendono puntare sul nome di Franco Camba, democristiano di lungo corso.

Nella partita oristanese rischiano di pesare le tensioni ai piani alti della politica regionale: il confronto tra l’Udc e il Partito sardo d’Azione sta animando la vigilia dell’appuntamento elettorale. Il sindaco Andrea Lutzu, esponente di Forza Italia, dovrebbe cercare una conferma. Il condizionale è d’obbligo, considerato che il primo cittadino non ha ancora sciolto le riserve. Facile prevedere che alla fine sia sempre il suo il nome intorno al quale trovare un punto di caduta e favorire la nascita di una coalizione che vada dalle liste centriste a Fratelli d’Italia. Lutzu, solo qualche settimana fa, si era detto soddisfatto del lavoro svolto, un’attività di programmazione che favorirà il compito degli amministratori che guideranno la città di Eleonora nei prossimi anni. Sullo sfondo anche la diplomazia attivata da alcuni consiglieri regionali del centrodestra decisi a non perdere il confronto. Guardando al centrosinistra, le forze si dovrebbero unire intorno al nome di Efisio Sanna, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale e già assessore nella Giunta di centrosinistra dell’ex sindaco Guido Tendas.

Saranno oltre duecentomila i sardi chiamati alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare 65 Consigli comunali. Le date non sono state ancora ufficializzate dalla Regione, ma l’appuntamento è previsto tra metà maggio e giugno. Solo due le sfide che potranno approdare al ballottaggio: Oristano e Selargius sono gli unici due centri a superare i quindicimila residenti, cioè la soglia di popolazione che impone la celebrazione di un secondo turno nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza delle preferenze.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Saranno oltre duecentomila i sardi chiamati alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare 65 Consigli comunali. Le date non sono state ancora ufficializzate dalla Regione, ma l’appuntamento è previsto tra metà maggio e giugno. Solo due le sfide che potranno approdare al ballottaggio: Oristano e Selargius sono gli unici due centri a superare i quindicimila residenti, cioè la soglia di popolazione che impone la celebrazione di un secondo turno nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza delle preferenze.

Confronto tra alleati

Nella partita oristanese rischiano di pesare le tensioni ai piani alti della politica regionale: il confronto tra l’Udc e il Partito sardo d’Azione sta animando la vigilia dell’appuntamento elettorale. Il sindaco Andrea Lutzu, esponente di Forza Italia, dovrebbe cercare una conferma. Il condizionale è d’obbligo, considerato che il primo cittadino non ha ancora sciolto le riserve. Facile prevedere che alla fine sia sempre il suo il nome intorno al quale trovare un punto di caduta e favorire la nascita di una coalizione che vada dalle liste centriste a Fratelli d’Italia. Lutzu, solo qualche settimana fa, si era detto soddisfatto del lavoro svolto, un’attività di programmazione che favorirà il compito degli amministratori che guideranno la città di Eleonora nei prossimi anni. Sullo sfondo anche la diplomazia attivata da alcuni consiglieri regionali del centrodestra decisi a non perdere il confronto. Guardando al centrosinistra, le forze si dovrebbero unire intorno al nome di Efisio Sanna, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale e già assessore nella Giunta di centrosinistra dell’ex sindaco Guido Tendas.

Il divorzio selargino

A Selargius le incognite ruotano tutte intorno al ruolo del Psd’Az. I sardisti hanno infatti deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco uscente Gigi Concu, eletto sotto le insegne di Forza Italia. Divorzio segnato da parole nette del primo cittadino che, qualche giorno fa, ha accusato di scelte ambigue il gruppo selargino del partito del presidente Solinas. Uno scontro aperto che non ha minato la serenità del resto della coalizione: il centrodestra è determinato a scommettere sul bis di Concu. Più incerte le trattative tra le varie anime dell’opposizione del centrosinistra e del Movimento 5 stelle. I vertici del Pd intendono puntare sul nome di Franco Camba, democristiano di lungo corso.

Sfide di rilievo

Appuntamento con le urne anche per i residenti di Pula e Quartucciu con la scadenza del mandato di Carla Madau e Pietro Pisu. A Sant’Antioco cercherà invece una riconferma Ignazio Locci, ex consigliere regionale. Intenzionato a restare in campo anche Davide Burchi, sindaco di Lanusei. Appuntamenti sotto i riflettori anche ad Arzachena, Carloforte, San Sperate, Villasor e Siliqua.

I centri commissariati

Scadenze delicate per i comuni commissariati. A Sorgono, ad esempio, non vengono presentate liste dal 2020. Assenza registrata anche a Seneghe, Gonnoscodina e Zerfaliu nell’ultima scadenza. A Nureci era stata invece l’astensione del 70% a bocciare l’unica lista. Arbus ha allungato la lista degli enti senza amministratori eletti negli ultimi giorni: l’ex sindaco Andrea Concas è dovuto uscire di scena per i dissidi nella Giunta e le dimissioni di alcuni consiglieri. Il paese minerario sarà comunque chiamato alle urne al prossimo appuntamento. Giornate tese a Villasimius, dove il sindaco Gianluca Dessì ha 5 giorni per ritirare le dimissioni e allontanare lo spettro del voto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata