Alle primarie Roma mette in pista Gualtieri 

E alla fine i vincitori sono tre: Roberto Gualtieri a Roma, Matteo Lepore a Bologna (sono i candidati sindaci del Pd votati dagli elettori del centrosinistra) e le primarie di coalizione per la scelta dei candidati sindaci nelle due importanti città. Si temeva un flop della partecipazione popolare, ma nella Capitale in presenza e on line hanno votato circa 45mila persone: abbastanza per celebrare un successo. Certo, niente a che vedere con i circa centomila partecipanti del 2013, quando vinse Ignazio Marino, ma rispetto ai 43 mila voti validi del 2016 (47mila votanti) nessuna débacle. Buona l’affluenza anche a Bologna, dove si superano i 24mila votanti.

I candidati ufficiali

Nella Capitale, dunque, dopo una lunga riflessione interna al Pd – che in prima battuta avrebbe preferito Nicola Zingaretti -, a contendere per il centrosinistra la scalata al Campidoglio sarà Roberto Gualtieri, 54 anni, per dieci anni parlamentare europeo (fino al 2019), ex ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Conte, deputato. Aveva sei contendenti. A Bologna si candiderà alla carica di sindaco Matteo Lepore, 41 anni, del Pd, assessore per dieci anni della Giunta capeggiata da Virginio Merola, attualmente titolare della Cultura. Lepore ha vinto le primarie (i conteggi ufficiali sono giunti solo a tarda notte) contro Isabella Conti, di Italia Viva. Sarà lui a guidare la coalizione con l'appoggio, a questo punto, già al primo turno del Movimento 5 Stelle, visto che, pur non partecipando alle primarie, aveva annunciato di essere pronto a sostenere Lepore.

Il segretario del Pd

«Stiamo dimostrando che il popolo del centrosinistra c'è», è il commento soddisfatto del segretario dei democratici Enrico Letta, che già metà pomeriggio aveva parlato di una «grande affluenza» tanto nella Capitale quanto a Bologna.

La scelta per Roma

La strada è ancora lunga e ricca di ostacoli. Gualtieri, dopo aver votato, ha parlato di «una bellissima giornata» con «oltre mille volontari» in campo, ma soprattutto i romani «hanno dimostrato di voler contribuire alla costruzione di una grande squadra e alleanza». Quindi, la sottolineatura: con il caldo e la partita dell'Italia «la partecipazione è ancora più straordinaria». A sfidarlo erano altri sei candidati: Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio e Tobia Zevi. In mattinata il comitato di Caudo, minisindaco del III municipio ed ex assessore all'Urbanistica della Giunta Marino, aveva segnalato in alcuni seggi «leggerezze nei controlli dei documenti e palesi violazioni». Sul fronte social, sotto i riflettori è finito il Pd romano, che ha postato su Facebook una scheda con sei caselle vuote e un solo nome barrato: quello di Gualtieri. La trovata ha infastidito la candidata Imma Battaglia, storica attivista Lgbt: «Vorrei ricordare che i voti si conquistano con l'informazione, con i programmi e con le idee». Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha polemizzato: «Alla voce primarie aperte. Un vero esercizio di democrazia. Daje». Gelido Letta: «Non sentirete da me una sola parola polemica».

L’uomo per Bologna

Al termine di una campagna elettorale segnata da veleni, attacchi personali e polemiche, Matteo Lepore ha prevalso con il 59,6% per il capoluogo emiliano anche grazie al largo fronte che lo ha sostenuto: la maggioranza del Partito democratico, ma anche il rassemblement di sinistra di Coalizione civica e pezzi importanti della sinistra bolognese: Arci, Legacoop, sardine, alcuni centri sociali, personalità come Romano Prodi e Francesco Guccini. Per lui si è speso anche il segretario del partito Enrico Letta. Lepore ha prevalso in moltissimi seggi della città e ha anche vinto nel voto online, novità assoluta di questa consultazione, con il 54,8% dei circa 4.500 votanti che nei giorni scorsi si erano registrati sulla piattaforma.

