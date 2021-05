Alle amministrative accordo in salita per Dem e 5 Stelle 

Le amministrative sono in autunno e per definire le strategie c’è ancora tutta l’estate. La vecchia regola, però, rischia di ripetersi: a compattarsi in vista delle urne il centrodestra sardo fatica meno del centrosinistra. Che, peraltro, ha pure l’incombenza di verificare se ci siano le condizioni per presentarsi con il M5s. Proprio su questo fronte, in Sardegna non va in modo tanto diverso rispetto al resto del Paese, nel senso che l’alleanza Pd-M5S è a dir poco complicata. A far ben sperare sinistra e pentastellati c’è però l’esperienza dell’attuale opposizione in Consiglio regionale dove, in questo periodo storico, si registra un livello di affinità molto alto tra le forze politiche.

Alleanza difficile

Si vota tra metà settembre e metà ottobre in 102 Comuni (34 nel Sud Sardegna, 23 in Provincia di Sassari, 19 a Oristano, 23 a Nuoro e tre nella Città Metropolitana di Cagliari), tre dei quali – Olbia, Carbonia e Capoterra – hanno più di quindicimila abitanti, con possibilità, dunque, di approdare a un secondo turno di ballottaggio. «In questo momento», spiega il deputato e facilitatore del M5S Alberto Manca, «il Movimento vive una fase di riorganizzazione e transizione, ma su una cosa posso essere chiaro: le alleanze con il Pd le abbiamo già sperimentate, penso all’uninominale, e ora posso dire che devono essere discusse complessivamente, e se criticità ci sono state, allora vanno affrontate e risolte». Il segretario dem Enrico Letta è sempre stato possibilista sull’apparentamento con il M5S. «È vero», ammette il deputato, «ma confido che parli con i suoi in Regione perché ricordo che per fare ragionamenti di questo tipo bisogna essere in due».

Carbonia come Roma

In effetti, per quanto riguarda i tre centri più popolosi, a sentire i dem non risulta aperto alcun tavolo che ricomprenda il Movimento. Ed è difficilissimo che possa essere avviato a Carbonia dove il M5S è al governo. Il Pd non ha apprezzato l’amministrazione dell’uscente Paola Massidda e un’alleanza è ritenuta assai improbabile. In questo senso Carbonia, secondo i dirigenti dem, è simmetrica a Roma dove la sindaca Raggi non pensa certo a fare squadra con il Pd. Poi, sottolinea il segretario regionale Emanuele Cani, «è evidente che dobbiamo ripartire dall’alleanza messa in campo alle ultime regionali, e certo non posso escludere che siano valutate riflessioni con il M5S». Ma per ora questa è la situazione su cui sono al lavoro i democratici: a Olbia c’è l’ipotesi di una compagine civica che si esprime senza simboli di partito; a Capoterra si cerca una soluzione alla spaccatura tra il sindaco Dem uscente, Francesco Dessì, e il partito; a Carbonia si profila una coalizione di centrosinistra aperta al civismo.

Gli errori del passato

Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, ricorda che «l’idea è quella di partecipare come coalizione di centrosinistra dove sia possibile, e sostenere i progetti civici orientati nel nostro campo». Soprattutto preme perché «si faccia tesoro di quanto accaduto alle scorse amministrative quando ci si presentò molto divisi al primo turno». Ora poi, «il terreno è buono perché il malcontento anche da parte di chi ha votato centrodestra è tanto alto da permettere di creare una coalizione, se però ci presentiamo con cinque candidati diversi diventa tutto più complicato».

L’unione fa la forza

A destra è tutto più semplice. Non pesa che a Roma Lega e Fi siano al Governo e FdI all’opposizione. «A livello territoriale si lavora per un centrodestra unito», conferma il coordinatore leghista Eugenio Zoffili, «nei tre Comuni più importanti ci saremo con il simbolo». Per il coordinatore di FdI Antonella Zedda «alle prossime amministrative il centrodestra può portare a casa la vittoria a Capoterra e Carbonia».

