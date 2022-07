All’asta edificio nel cuore della città 

I lotti all’asta sono 70, nel cuore di Olbia. L’elenco è pubblicato nel sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Tempio, con tutti i particolari della procedura e la data della vendita, che è il 21 luglio prossimo. Il Tribunale ha fissato il passaggio cruciale dell’esecuzione immobiliare che riguarda il complesso realizzato tra via San Simplicio e Corso Umberto, all’altezza del passaggio a livello. La vendita è di quelle che non passano inosservate e non solo per il valore complessivo dell’edificio, circa 5 milioni di euro, ma anche le caratteristiche e la posizione del complesso. Il pignoramento e la relativa asta giudiziaria riguardano sei lotti che comprendono un esteso locale commerciale (valutato circa mezzo milione di euro) altri spazi a uso commerciale e uffici, ai quali si aggiungono una ventina di apprtamente e circa quaranta posti auto (coperti e scoperti). Il tutto, come si legge nella perizia tecnica disposta dalla giudice Costanza Teti, in uno snodo nevralgico della viabilità cittadina. La giudice delle esecuzioni immobiliari ha delegato la vendita (che avverrà a Sassari) alla professionista Francesca Cugiolu.

Il pignoramento

La storia dell’immobile è abbastanza singolare perché dietro il pignoramento non c’è un dissesto finanziario, almeno stando agli atti. La realizzazione dell’edificio è legata ad uno dei più ambiziosi progetti del Comune di Olbia, mai completamente attuato. Nel 2006 il Consiglio comunale dà il via libera al recupero di un’area di 2500 metri quadri nel cuore della città, grazie alla eliminazione di un vecchio caseificio (Piro) in disuso. Il piano, nella parte pubblica, prevedeva anche lo spostamento del passaggio a livello di Corso Umberto, intervento rimasto sulla carta anche dopo la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. L’immobile è stato costruito dalla immobiliare Rosa, che ora è destinataria del pignoramento.

Debiti minimi

La vendita giudiziaria del bene è il risultato dell’azione legale promossa da uno studio professionale di Olbia (ingegneria e progettazione) e del Condominio San Simplicio, rappresentato dall’avvocata Michela Pericu. Il condominio ha vinto una causa, e deve essere risarcito, per i danni subiti durante la realizzazione dell’immobile della società Rosa. I due immobili sono uno a ridosso dell’altro. La cosa singolare è che gli importi dei debiti sono nell’ordine delle decine di migliaia di euro. Vi sarebbe anche una ipoteca di un istituto di credito. Buona parte degli appartamenti messi all’asta non sono mai stati utilizzati.