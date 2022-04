Allarme sicurezza, minoranza all’attacco 

In due settimane si sono registrati numerosi furti con scasso: un centro estetico in via Cagliari, poi dono nemmeno 48 ore un negozio automatico a cui è stato portato via il contenitore delle banconote e delle monete. Poi ancora una panetteria in via Tripoli, un furto di un fucile e di 3000 euro in una casa, più auto rubate in via Cagliari. In molti casi il ladro sarebbe lo stesso, già noto alle forze dell’ordine, ma non ancora colto sul fatto. «Con l'apertura della nuova caserma, costata un milione di euro ai cittadini di Sestu, ci aspettiamo un cospicuo incremento del numero dei carabinieri», concludono i consiglieri di minoranza, «è l’unico modo per ripristinare condizioni minime di sicurezza. Non è pensabile che dopo una tale spesa non ci sia un miglioramento reale della situazione».

Cresce l’allarme a Sestu dove in poco più di due settimane c’è stata un’impennata di effrazioni nelle case e nei negozi, danneggiamenti, tentativi di spaccate nei grandi supermercati e furti d’auto. L’ultimo episodio, l’altra notte, con l’edicola “Portas” di via Monserrato che è stata presa di mira da un ladro che ha sfondato la porta a calci, causando danni per un migliaio di euro e portandosi via le poche monete che c’erano nel fondo cassa. Ora la preoccupazione di cittadini e negozianti si è trasformata in polemica politica, con l’opposizione che chiederà di discutere il tema sicurezza nel prossimo Consiglio .

La polemica

«L’escalation è allarmante», attaccano Anna Crisponi (Articolo Uno), assieme a Francesca Serra e Giuseppe Picciau (Sestu Domani), «La cronaca non fa in tempo a registrare i fatti criminosi che ne avvengono di nuovi. Raccogliamo continue segnalazioni, di cittadini e negozianti: circolano indisturbate persone che rapinano e rubano. Deve essere garantito un controllo assiduo dell’abitato e dell’area dell'ex Carlo Felice da parte di forze dell'ordine e barracelli».

L’escalation

In due settimane si sono registrati numerosi furti con scasso: un centro estetico in via Cagliari, poi dono nemmeno 48 ore un negozio automatico a cui è stato portato via il contenitore delle banconote e delle monete. Poi ancora una panetteria in via Tripoli, un furto di un fucile e di 3000 euro in una casa, più auto rubate in via Cagliari. In molti casi il ladro sarebbe lo stesso, già noto alle forze dell’ordine, ma non ancora colto sul fatto. «Con l'apertura della nuova caserma, costata un milione di euro ai cittadini di Sestu, ci aspettiamo un cospicuo incremento del numero dei carabinieri», concludono i consiglieri di minoranza, «è l’unico modo per ripristinare condizioni minime di sicurezza. Non è pensabile che dopo una tale spesa non ci sia un miglioramento reale della situazione».

La replica

«A febbraio si è tenuta la riunione per l'ordine e la sicurezza in Prefettura», chiarisce la sindaca, Paola Secci, «È emerso che le forze dell'ordine eseguono un monitoraggio attento e su mia richiesta stanno continuando i controlli. Ho già dato indicazioni per promuovere le iniziative per contenere e contrastare questi fenomeni, consapevole che non sarà facile, ma sono pronta a intervenire con le possibilità che la legge mi riconosce. La nuova caserma verrà consegnata a breve e abbiamo fiducia che sia mantenuta la promessa del Ministero di aumentare il numero di militari così da riuscire a dare più sicurezza».

