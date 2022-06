Allarme sangue, le cure salvavita sono in affanno 

In Sardegna manca il sangue. Un’emergenza che sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla programmazione degli interventi chirurgici e che rischia di diventare ancora più pesante nei prossimi mesi. Nonostante il contributo dei 51mila donatori, il fabbisogno annuale di 110mila sacche sconta la pesante sforbiciata al carico delle 30mila che arrivavano dalle altre regioni, Lombardia e Piemonte soprattutto. «Il problema è che sono in affanno anche le regioni che prima avevano una disponibilità di scorte superiore alla domanda», spiega Vincenzo Dore, presidente regionale dell’Avis. «La Lombardia continua a rifornirci, dal Piemonte riceviamo 5mila sacche in meno e il Friuli ce ne dà solo 1.500». Il risultato lo sentono sulla propria pelle i pazienti, quelli in attesa di un’operazione chirurgica, chi deve sottoporsi alle terapie per il controllo dell’emoglobina, e chi, come i talassemici, ha necessità di trasfusioni periodiche.

In Sardegna ci sono pazienti talassemici ai quali viene rinviata la trasfusione, e altri che dovrebbero ricevere due sacche di sangue per seduta e invece se ne ritrovano una soltanto. «Non avere più la sicurezza delle trasfusioni - dice Stefano Vargiu, 57 anni - ci porta a dover riprogrammare la vita senza mai avere certezze. Non posso e non possiamo avere la libertà di decidere cosa fare domani perché magari non ho l’emoglobina adeguata neanche per andare al mare o pensare di andare al lavoro». Non è più vita, dice, ed è solo la sintesi dell’ansia e della frustrazione dei 1.060 talassemici trasfusione-dipendenti, tra i pazienti che più stanno subendo le carenze dell’assistenza sanitaria acuite dalla pandemia. Ci sono anche queste storie dietro i manifesti della Giornata mondiale del donatore di sangue in programma martedì prossimo.

Allarme rosso

Una vita sospesa

Stefano Vargiu ha 57 anni, è di Assemini, ed è tra i 460 talassemici seguiti dall’ospedale Microcitemico di Cagliari. Ha scritto una lunga lettera al giornale per raccontare quanto sta succedendo a tanti: sedute cancellate, appuntamenti rinviati, dimezzamento della trasfusione. A lui è successo di vedersi «preparata una sola sacca nonostante la richiesta minima di due necessarie in base al mio peso corporeo e alle mie esigenze fisiche».

Ritorno al passato

Nonostante tutto è un ottimista. «Mi ritengo fortunato perché oltre all’età, sono in buona salute e strutturato socialmente e moralmente. Questo grazie alla sorte, alla famiglia e ai progressi della medicina». Ciò che sta accadendo oggi, però, «è la mortificazione dei nostri diritti» e «ci riporta al passato, quando per noi non c’erano prospettive di vita. La storia che in Sardegna non ci sono scorte sufficienti di sangue, sottolinea, «è la verità, ma non regge più». Il perché in alcuni esempi: carenza di personale dei centri trasfusionali, orari di apertura degli stessi tarati «a dimensione della struttura e non del donatore», mancato controllo sulla distribuzione delle sacche nei reparti. Gli organici all’osso nei centri trasfusionali sono il problema più evidente: mancano medici, infermieri, ma soprattutto tecnici di laboratorio, quelli che preparano le sacche.

Le prenotazioni

«Ci sentiamo presi in giro», avvisa Maria Antonina Sebis, presidente di Thalassa Azione onlus. «Il sangue è un nostro diritto, non dovremmo mendicarlo. A marzo abbiamo incontrato il manager e il direttore sanitario del Brotzu che hanno assunto degli impegni, ma nulla è cambiato. Non c’è il link dedicato per le prenotazioni ma numeri di telefono che non sempre rispondono subito; non ci sono i parcheggi dedicati ai donatori; il centro trasfusionale non viene aperto la domenica, giornata che potrebbe garantire una maggiore affluenza di chi vuole donare il sangue».

Obiettivo autosufficienza

«La generosità dei sardi è grande ma, come ovunque, col Covid il numero dei donatori è calato», dice il presidente dell’Avis Vincenzo Dore. «C’è comunque una buona partecipazione, però non basta. Certo, i nuovi donatori sono linfa vitale, ma perché la Sardegna raggiunga l’autosufficienza basterebbe che i donatori che già abbiamo donassero regolarmente due volte all’anno».

