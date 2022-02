Allarme peste suina: «Il nuovo focolaio non deve fermarci»  

L’allerta è massima nelle campagne dell’Isola. Gli abbattimenti dei giorni scorsi a Talana di una ventina di capi con anticorpi specifici contro il virus della peste suina hanno messo i brividi ad allevatori e imprese che da 12 anni aspettano lo sblocco dell’export di carni oltre i confini regionali. La dura lotta contro l’epidemia sembrava infatti indirizzata verso la conclusione a quasi mezzo secolo dai primi casi, ma l’ultimo focolaio isolato mercoledì scorso nel cuore dell’Ogliastra per i più pessimisti potrebbe vanificare gli sforzi fatti e far fare alla Sardegna più di un passo in dietro proprio in vista del traguardo rappresentato dalla completa eradicazione della malattia.

Paradosso

Non è dello stesso avviso il direttore del Dipartimento prevenzione della Asl, Franco Sgarangella: «L’ultimo focolaio isolato a Talana è paradossalmente la prova che il lavoro per l’eradicazione della peste suina sta procedendo verso la giusta direzione. Infatti, i capi abbattuti non erano infetti, ma sieropositivi. Ciò significa che nel sangue hanno presentato gli anticorpi al virus della peste suina, ma non la malattia. Il tutto rientra quindi nell’iter finale di monitoraggio imposto da Bruxelles per ufficializzare la fine dell’emergenza e sbloccare l’embargo sulle carni suine. L’Europa, in questa fase conclusiva, ci costringe a test più severi e a identificare come focolai anche i casi di semplice sieropositività, questi ultimi ampiamente prevedibili, ma non sufficienti a far scattare l’allarme».

Speranza

Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, incrocia le dita, ma non nasconde l’ottimismo per un focolaio individuato certamente nel momento meno opportuno, a pochi mesi dall’eradicazione definitiva del virus, ma comunque non determinante per cancellare anni di lotte e sacrifici. «Il sierotipo riscontrato negli animali abbattuti in Ogliastra non arriva dall’epidemia che sta sconvolgendo il nord Europa e ora anche Piemonte e Liguria. Questo prova che il sistema di sorveglianza sanitaria messo in campo in Sardegna sta funzionando e che lo sblocco dell’export delle carni non può più aspettare».