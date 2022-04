Allarme pediatri, ne sono rimasti solo due  

Melania Terrini ha due bambini: una femminuccia di 2 anni e un maschietto 6 e mezzo. Si dice preoccupata: «Li porto entrambi a Cagliari, ma la pediatra è già in età pensionabile, perciò sto cominciando a girarmi intorno per trovarne uno disponibile qui a Monserrato, magari un po’ più giovane. Sapere invece che ce ne sono pochissimi e per giunta non hanno posto, è preoccupante. Capisco che siamo una cittadina non certo di grandi dimensioni, ma se vogliamo far parte a tutti gli effetti della Città Metropolitana, dobbiamo meritarcelo, e questo passa anche dall’avere una buona assistenza sanitaria anche per i più piccoli».

Quello che invece sta diventando un serio problema per molti genitori monserratini è la carenza di pediatri: ce ne sono solo due ed entrambi hanno raggiunto il limite di piccoli pazienti (in questo caso, la legge prevede che non se ne possano accettare più di 800). Un problema non da poco, secondo i genitori che ne hanno necessità: «Sono venuto ad abitare a Monserrato appena cinque mesi fa e il pediatra che seguiva mia figlia a Quartu è andato in pensione», dichiara Antonello Stara, papà di una bambina di 8 anni. «Vorrei trovarne uno qui in città, perché per varie vicissitudini mi viene scomodo andare lontano», prosegue. «So che i pediatri che operano a Monserrato sono molto bravi ma purtroppo non possono accogliere altri bambini. Sarebbe opportuno che chi di dovere nelle istituzioni cercasse di venire incontro a noi genitori, si tratta di un diritto inalienabile, quello di poter scegliere un professionista senza dover fare chilometri».

A Monserrato chi ha bisogno di un medico di famiglia non ha difficoltà a trovarne. Su 13 che operano nella cittadina dell’hinterland, 4 non hanno ancora raggiunto il numero massimo di pazienti che possono seguire (per legge fissato a 1.500) e perciò possono accoglierne di nuovi.

Allarme pediatri

In trasferta

Appello alla Regione

Nicoletta Porru, mamma di un bimbo di 9 anni, rincara ulteriormente la dose: «Dov’è l’assessore regionale alla Sanità? Sono consapevole che il Comune non c’entra nulla in tutto ciò» sono le sue parole, «non lo metto in dubbio, ma potrebbe almeno attivarsi presso l’assessorato regionale a nome dei suoi cittadini che chiedono di poter avere un pediatra in città e non dover consumare benzina per andare fuori? Spero che ci ascoltino».

La politica

Sulla questione interviene anche Valentina Picciau, consigliera comunale ma anche operatrice sanitaria: «Qualsiasi famiglia con figli piccoli si è accorta di quanto la situazione pediatri a Monserrato sia precaria. Negli ultimi anni, a seguito dei pensionamenti, il numero dei professionisti è stato portato a due, entrambi massimalisti».

Il pericolo

E prosegue: «Quando andranno in pensione, e il momento non è distante, il rischio concreto è di non avere più alcun pediatra, salvo ovviamente precisa scelta da parte del medico. Si tratta di una situazione grave per un Comune di quasi 20.000 abitanti, nonostante il basso tasso di natalità. Ribadisco», prosegue Picciau, «alla luce anche di questo, che la Casa della Salute e i locali della struttura ad essa destinata, sarebbero un incentivo ulteriore per avvicinare i professionisti nel nostro Comune».

La conclusione è molto allarmata: «Come mamma ho dovuto cambiare tre volte pediatra negli ultimi anni» dice Picciau, «d’altra parte come medica rimango preoccupata per questa situazione che sin da ora mette e metterà in difficoltà numerose famiglie».

