Allarme nell’hinterland di Cagliari: virus tra i giovani, prime restrizioni 

Tra le disposizioni anti Covid incluse nell’ordinanza del sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis, spicca il singolare «divieto del calcio balilla». Un particolare non casuale: nei Comuni del Cagliaritano il numero dei contagi - in particolare variante Delta - sale infatti vertiginoso soprattutto fra i giovani. I sindaci tengono alta la guardia: ad Assemini, Uta e, appunto, Villaspeciosa torna la paura ed entrano in vigore nuove ordinanze con disparati provvedimenti all’insegna della prevenzione. Tra questi, in linea generale, sono inclusi l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto, il divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici, la cancellazione di manifestazioni e attività sportive di gruppo.

Assemini

Le disposizioni previste nell’ordinanza emanata dalla sindaca Sabrina Licheri resteranno in vigore da domani al 15 agosto. Ad Assemini (città che ha pianto sei vittime stroncate dal virus da inizio pandemia) i contagi accertati sono oggi 79 (un ricoverato), la maggior parte tra i 15 e i 29 anni. Tra le disposizioni il divieto dalle 22 alle 6 di «consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e all’aperto». Bar, pizzerie, ristoranti e circoli potranno vendere le bevande alcoliche «esclusivamente al banco o ai tavoli». C’è poi l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione «in ogni situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale». I divieti validi per tutto il giorno riguardano invece «attività di spettacolo e intrattenimento musicale, danzante, culturale e teatrale svolto in luoghi chiusi». Stop anche a «gare, competizioni, attività sportive di contatto, affollamenti e assembramenti in strade, piazze e luoghi aperti al pubblico». Ai funerali potranno partecipare massimo venti persone, i parchi comunali resteranno chiusi dalle 22 alle 8. Sabrina Licheri vuole a tutti i costi «scongiurare il superamento dei livelli di guardia, sento il dovere di adottare alcuni provvedimenti limitativi per evitare l’ulteriore diffusione dei contagi nel nostro territorio. Chiedo a tutti massima collaborazione. Ovviamente saremo pronti a revocare l’ordinanza nel momento in cui i numeri diventeranno più rassicuranti».

Cautela a Uta

Qui i casi accertati sono 14. «Numeri, come comunicato da Ats, di un solo contagio superiore al limite previsto», dice il sindaco Giacomo Porcu. «La situazione è quindi sotto controllo: un solo caso positivo in meno e potremo fare a meno dell’ordinanza». Il provvedimento emesso da Porcu, valido fino al 5 agosto, prevede «l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all’aperto, la somministrazione di cibi e bande al tavolo (vietata al bancone)». A Uta gli esercenti dovranno «registrare i dati degli avventori all’interno e all’esterno dei locali di somministrazione di cibo e bevande». Meno restrizioni rispetto agli altri due Comuni: «Da inizio pandemia – spiega Porcu – abbiamo portato avanti una strategia dettata da prudenza, attenzione ma con serenità, evitando repentine chiusure e facili riaperture. Dobbiamo evitare che i numeri salgano costringendoci ad altre limitazioni. Lancio un appello alle istituzioni: i sindaci hanno necessità di norme condivise a priori, evitando il disorientamento dei cittadini di fronte a regole diverse tra Comuni nelle stesse condizioni».

Il caso Villaspeciosa

Nel piccolo paese che fino a oggi ha pianto tre vittime del Covid, ora i positivi sono 13: «Nove di questi sono ragazzi con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti con variante Delta», rivela il sindaco Gianluca Melis. «Mercoledì prossimo si effettueranno i tamponi rapidi, gratuiti, volontari sulle persone residenti». Il contenuto della sua ordinanza, valida fino all’8 agosto, è stato condiviso con l’Ats.

Undici i divieti in vigore da ieri: «Sospensione di eventi culturali, ricreativi e sportivi, consentite soltanto attività sportive individuali all’aperto». E ancora: «Somministrazione bevande nei bar soltanto al tavolo (vietato ai banconi), chiusura parchi dalle 22 alle 8, obbligo utilizzo mascherine».

Vietate «feste private al chiuso e all’aperto, utilizzo del biliardino e simili». Predisposti inoltre «la chiusura al pubblico degli uffici comunali e non sono ammesse più di 40 persone ai funerali». Il sindaco Melis ribadisce che il virus, seppur in maniera asintomatica, «sta colpendo i ragazzi non ancora vaccinati».

