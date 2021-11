Allarme medicina di base 

La soluzione è provvisoria in attesa della nomina dei titolari. I pazienti rimasti senza assistenza sanitaria a Sinnai dopo il pensionamento del loro medico medico di famiglia, potranno essere assistiti dai due medici supplenti già nominati dalla Asl. In queste settimane gli stessi pazienti si sono trovati allo sbando chiedendo anche uno spazio agli altri medici di famiglia. Il problema è rimbalzato pure in Consiglio comunale per bocca dell’esponente di “Sinnai libera”, Aldo Lobina, chirurgo in pensione.

In Aula

«A Sinnai – dice Lobina – ci sono cittadini senza più il medico di famiglia. Le visite, la prescrizione di farmaci e di visite specialistiche, i relativi esami, le certificazioni passano da questa figura professionale : ci sono i malati cronici e anche allettati che non ne possono fare a meno». Ora la soluzione, seppure provvisoria. Uno dei medici supplenti ha ambulatorio a Sinnai. L’altro a Maracalagonis.

Il medico

Il dottor Umberto Nevisco medico, segretario provinciale della Federazione italiana dei medici della medicina generale (Fimmg), si augura che la Asl faccia subito la sua parte nominando comunque i medici titolari in sostituzione dei colleghi andati in pensione. Nell'ambito territoriale di Sinnai (che comprende anche i Comuni di Maracalagonis e Burcei), ne sono previsti quattro da assegnare per le sedi carenti del 2020. Mercoledì nel frattempo è stata trovata la soluzione più immediata che consente ai pazienti rimasti senza il medico di famiglia, di trovare assistenza fra i due colleghi supplenti, proprio sulla base della decisione presa dal Comitato aziendale della Medicina generale.