Allarme, i prezzi lievitano più del pane 

L'incremento dei costi delle materie prime, dell'energia elettrica e del gas sta incidendo in modo significativo anche sul valore del pane. Da una parte si registra un aumento dei prezzi di produzione, ma dall'altra l’economia è stagnante, a causa del ridotto potere d'acquisto dei consumatori.

Nell'Isola, secondo dati diffusi dalla Confartigianato regionale, ci sono 732 laboratori artigiani specializzati in panificazione, che impiegano 3mila addetti e che sfornano ogni giorno oltre 800 tipi di pane, tra civraxiu, coccoi, moddizzosu, rosette, schiacciatine e baguette, per citare quelli più venduti, per un totale di quasi 100mila tonnellate di prodotto.

I calcoli

Secondo l'associazione di categoria, sono 730.510 le famiglie sarde che spendono in media circa 21 euro ogni mese per acquistare il pane, per una spesa annua complessiva che sfiora i 186 milioni di euro. Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, conferma che queste attività artigiane «sono preoccupate per l’abnorme crescita dei prezzi di gas, energia, materie prime e materiali di imballaggio già in atto da alcuni mesi. Dai calcoli effettuati dal nostro Ufficio Studi, su dati del Gme, rispetto al 2021, un molino che utilizza quasi 1,5 milioni di kWh/anno, potrebbe subire un aumento anche del 220%, passando da 131 a 420mila euro di costi mentre un panificio, con un consumo medio di 150mila kwh, potrebbe patire un aumento anche del 145%, passando da quasi 21mila a oltre 51mila».

Aziende a rischio

Di questo passo, secondo i vertici dell'associazione artigiana, tante piccole realtà rischiano di chiudere e, per questo, la presidente di Confartigianato imprese Sardegna, sollecita un intervento deciso da parte del Governo «sia per raffreddare i costi per le attività produttive, sia con misure a favore delle famiglie, per sostenere il potere di spesa e garantire occupazione stabile».

Anche il segretario regionale, Daniele Serra, puntualizza che «il settore non sa fin quando potrà resistere senza interventi di sostegno, perché è difficilissimo recuperare tali costi essendo talmente elevati e non ristorati con validi effetti dai provvedimenti adottati dal Governo dovrebbero intervenire sui costi di sistema».