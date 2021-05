Allarme di Caritas: la crisi del Covid ridà fiato agli usurai 

“

Rivolgetevi a noi: un problema non può essere risolto, scegliendo una strada che ne porta uno molto più grande».

Una grave patologia del cavo orale, servono terapie e interventi urgenti che il sistema sanitario garantisce solo parzialmente e con tempi dilatati, imposti dalla emergenza pandemica. Una pensionata gallurese ha bisogno di 5mila euro per curarsi e non li ha. Il prestito in contanti, pronta cassa, costa due volte tanto: all'anziana donna viene proposto il pagamento di 15mila euro in un anno. Lei non accetta e chiede aiuto ai volontari della Fondazione antiusura della Caritas diocesana. È una delle tante storie di questi mesi di inferno, arrivate alla Onlus Santi Simplicio e Antonio. Dopo un anno di stretta durissima dell’economia (già pesantemente depressa) le vittime del Covid sono anche gli indebitati con finanziarie, banche, fornitori di servizio e fisco.

Il silenzio delle vittime

Nella rete non finiscono solo piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, ma anche di persone che hanno disperato bisogno di soldi per pagare la bolletta elettrica o di Abbanoa. E in questo inferno il rischio usura è altissimo. Con una novità tragica, rispetto al passato. La spinta a denunciare, a chiedere aiuto è scemata. Negli ultimi anni, tutti i più importanti processi penali celebrati in Gallura per presunti interessi usurari, hanno ingoiato le vicende personali di imputati e vittime, in una ultradecennale sequenza di udienze che non ha portato a nulla. la prescrizione ha vanificato sacrifici e atti di coraggio.

Brunilda Sanna Mucaj è un avvocato che collabora con la Onlus antisura della Caritas e spiega: «In effetti si è conclusa una lunga fase positiva, le vittime si sono rivolte per anni con fiducia ai soggetti come la Fondazione Santi Simplicio e Antonio, che fanno parte delle rete nazionale antiusura, riconosciuta dallo Stato. Il problema è che quelle stesse persone, ossia chi aveva denunciato, è uscita dalle aule di giustizia senza avere risposte».

E questo avviene in un momento difficilissimo, per chi ha bisogno di liquidità.

«Rivolgetevi a noi»

Domenico Ruzittu è il direttore della Caritas diocesana e presidente della Fondazione Santi Simplicio e Antonio. I volontari che coordina stanno facendo il possibile per non lasciare nessuno indietro. «È vero - dice Ruzittu – i segnali che ci stanno arrivando dalle persone in difficoltà sono preoccupanti. Il fenomeno dell’usura, dopo una lunga fase di emersione, non si manifesta nelle sue reali dimensioni e gravità. L’emergenza pandemica ha delle conseguenze pesanti, per tantissime persone. E molti imboccano la strada sbagliata, davanti alle difficoltà. Un nuovo debito non cancella quello vecchio e dopo un accesso sconsiderato ai servizi finanziari, si cade nella rete degli interessi usurari. Io lancio un appello a chi ha bisogno. Noi ascoltiamo e aiutiamo le persone, prima di tutto con un approfondimento delle situazioni che ci vengono segnalate. Abbiamo un equipe di collaboratori preparati che può dare, innanzitutto, dei consigli. Poi ci sono gli strumenti che abbiamo attivato, grazie alle convenzioni con le banche. Il microcredito è una risposta importante. È fondamentale comprendere che un problema non può essere risolto, scegliendo una strada che ne porta uno molto più grande».

«Attenzione massima»

Il presidente di Confartigianato Gallura, Giacomo Meloni conosce bene la realtà delle imprese di piccole dimensioni e dice: «È necessaria un’azione preventiva, soprattutto in questo momento. Gli effetti della stagione che stiamo vivendo li vedremo nei prossimi mesi».

