Allarme criminalità: «Ora abbiamo paura» 

Anche l’anno scorso ci sono stati alcuni episodi inquietanti. Attentati incendiari, con auto date alle fiamme, operazioni antidroga e perquisizioni in alcune strutture che danno ospitalità a personaggi ritenuti sospetti. Proprio questi locali sono al centro di ulteriori accertamenti: si sospetta che siano abusivi e che vengano usati da qualcuno come basi operative per le loro attività illegali.

Frau è uno degli ultimi ad avere subito un attacco. Una mattina ha trovato i segni del tentativo di furto all’ingresso del suo ristorante in via Santa Gilla: «Hanno provato a spaccare la vetrata antisfondamento con almeno quattordici martellate», spiega. «Non ci sono riusciti e sono scappati. Da un mese gli episodi si ripetono: questi sbandati cercano di rubare di tutto. Ci sono stati anche dei blitz da parte delle forze dell’ordine ma la situazione peggiora ogni giorno». Ci sono passati quasi tutti: un panificio, una macelleria, un salone da parrucchiera, negozi di edilizia, gadget e prodotti di bellezza, il locale . Un’altra negoziante finita nel mirino dei ladri, sui sociale, racconta la sua brutta esperienza: «A me hanno mandato in frantumi la vetrina e rubato il pc». C’è chi aggiunge di «aver paura» e chi chiede con forza «maggiori controlli». E anche a una ditta di spedizioni sono stati rubati telefono cellulare e computer portatile.

Cosa succede al quartiere di Sant’Avendrace? Furti, atti vandalici, paura di rientrare a casa la sera per timore di fare incontri spiacevoli, incendi d’auto e alcuni angoli trasformati in piccole centrali dello spaccio: nel quartiere cresce l’allarme criminalità. E a essere colpiti, soprattutto nelle ultime settimane, sono i commercianti: ladruncoli e gentaglia di vario genere cercano di mettere a segno furti, prendendo di mira negozi e attività di ogni tipo pur di racimolare anche pochi euro. «Purtroppo la zona» commenta Antonio Frau, titolare della trattoria Sa Quarta Regia, «si sta popolando di sbandati e delinquenti pronti a tutto». E mentre c’è chi lancia, per ora provocatoriamente, l’idea di organizzare delle ronde, la politica prova a farsi sentire. «I controlli sono aumentati ma servono anche le telecamere», spiega Edoardo Tocco, presidente del Consiglio e punto di riferimento per molti abitanti e commercianti di Sant’Avendrace. «Un’altra conferma del fallimento del centrodestra sul tema della sicurezza», attacca Francesca Ghirra dell’opposizione.

I raid

I sospetti

La politica

«Ho ricevuto molte segnalazioni», ammette Edoardo Tocco. «Mi è stato riferito di furti, alcuni non riusciti, e atti vandalici. C’è chi agisce con pietre e bastoni per buttare giù le vetrine delle attività commerciali. Ho subito segnalato al questore Paolo Rossi l’esigenza di intensificare i controlli e c’è stata una risposta immediata. Le pattuglie passano con maggiore frequenza e ringrazio le forze dell’ordine, e la nostra Polizia locale, per il loro impegno». Visto quanto accade probabilmente non basta. «Per questo», prosegue il presidente del Consiglio, «ho già chiesto al sindaco di potenziare il sistema di videosorveglianza a Sant’Avendrace e Santa Gilla. Perché effettivamente nel quartiere in tanti hanno paura di rientrare a casa la sera. L’opposizione entra a gamba tesa. «Quanto sta accadendo è la conferma che l’amministrazione, sul fronte della sicurezza, ha fallito. Un tema su cui ha basato la propria campagna elettorale», commenta la Ghirra. «Non stanno portando avanti il bando per le periferie, che comprende anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica e che riguarderebbe anche Sant’Avendrace. I fondi sono fermi».

