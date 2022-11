Allarme cinghiali: «Il parco ci risarcisca»  

«Serve un piano di eradicazione dei cinghiali. Può sembrare un concetto forte, ma non lo è. Gli ungulati hanno già fatto fuori altre specie minori». Tonina Desogos, appena rieletta presidente del Comitato di borgata di Maristella, torna alla carica sul problema dei suini selvatici, facendo notare che non ci sono più lepri in circolazione. I cinghiali oltre a distruggere le recinzioni, devastare i raccolti e a essere la prima causa di incidenti stradali, come specie dominante hanno fatto fuori pure gli animali più deboli.

Le richieste

Ora i residenti non solo chiedono gabbie per la cattura e l’ingresso delle doppiette nell’area protetta, ma anche un’assicurazione per avere la garanzia di un risarcimento dei danni subiti. Con Desogos ci sono anche Antonio Zidda (Sa Segada-Tanca Farrà), Amabile Simbula (Santa Maria La Palma), Angelo Sanna (Guardia Grande – Corea), Luca Rondoni (Fertilia – Arenosu): tutti i portavoce dei territori ai confini con il Parco di Porto Conte. Il dito è puntato proprio sull’area sottoposta a tutela. «Se è bello e a pagamento per i turisti visitare il Parco per ammirare daini e cinghiali, – spiegano - a rimetterci gravemente, economicamente e in termini di sicurezza, sono gli imprenditori agricoli e non solo del territorio, costretti a spendere grandi somme per approntare alte e sofisticate recinzioni che prevedono quotidiane manutenzioni». Una fetta delle risorse del Parco di Porto Conte, dunque,dovrebbe essere utilizzata per risarcire le aziende agricole gravemente danneggiate dalla fauna selvatica. «Ci pare giusto – confermano i presidenti dei comitati - che una quota degli introiti del Parco vada quindi a riproteggere e indennizzare chi subisce danni».

Il piano

Nel territorio di Alghero nell’ultimo anno si è registrato il più alto numero di incidenti stradali causati da ungulati. Il Parco di Porto Conte, insieme alla Provincia e a tutti i soggetti istituzionali interessati, ha già dato il via a diversi piani di contenimento, con l’ausilio di una squadra di cacciatori appositamente formati. Entro breve dovrebbe essere attivato un tavolo tecnico, proprio per affrontare le criticità che stanno mettendo a dura prova il comparto agricolo. Il tavolo dovrà costruire una serie di proposte concrete da portare in Regione per pianificare gli interventi a contrasto del fenomeno che ha assunto contorni di vera emergenza. «Crisi energetica, siccità, gelate, maestralate e ora i cinghiali», dice Angelo Sanna presidente di Guardia Grande: «Le nostre campagne, in queste condizioni, andranno a farsi benedire».