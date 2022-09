Allarme bulli nelle piazze 

Con una spesa di quasi 50mila euro il Comune sta trasformando piazza della Musica in uno spazio attrezzato per bambini e famiglie, montando nuovi costosi giochi per i più piccoli. Ma prima ancora che l’area svago entri in funzione si registrano già i primi scontri tra le mamme di alcuni bimbi e gruppi di adolescenti, tutti tra i 13 ed i 17 anni, che usano gli attrezzi destinati ai più piccoli con il rischio di danneggiarli.

La polemica

«Non c’è più il minimo rispetto», taglia corto Ornella Monni, giovane mamma trasferitasi da tre anni in una villetta in zona via Verdi e madre di un bambino di cinque anni, «uno dei giochi appena installati è già rotto perché questi gruppi di ragazzini salgono e si divertono a prendersi a spintoni. In più vengono qui a fumare e bere alcol, nonostante siano giovanissimi. Con altri genitori abbiamo detto loro che non possono usare le attrezzature per i bimbi, ma abbiamo ottenuto solo insulti e minacce». Il comportamento dei gruppetti di adolescenti che si ritrovano in diverse zone di Sestu è ormai da tempo al centro di continue tensioni. Era già accaduto in piazza San Salvatore e nei pressi di alcuni distributori automatici di bibite e merendine, ma ora gli episodi si stanno ripetendo a cadenza quasi giornaliera anche nei pressi della chiesa di San Giorgio, in via Scipione nei pressi del Municipio e in via Gorizia.

L’aggressione

È dei giorni scorsi invece la notizia dell’aggressione di un tredicenne da parte di coetanei intenzionati a rubargli soldi e telefonino. L’episodio sarebbe avvenuto proprio in prossimità di uno dei negozi automatici con erogatori di bibite e merendine: solo grazie alla prontezza di riflessi del ragazzino, riuscito a fuggire ed ad avvisare i genitori, il raid da parte del gruppo di bulletti non si è concretizzato. Sta di fatto che ormai da tempo il comportamento dei gruppetti di adolescenti ha fatto sollevare la protesta di numerosi cittadini, presi di mira con sfottò e insulti. Il rischio è che si ripeta quanto avvenuto già in passato con anziani che venivano bullizzati dai gruppetti di giovanissimi, tutti tra i 14 ed i 15 anni, tanto da essere costretti ad abbandonare il parchetto di via Fiume e la piazza San Salvatore. In un caso, un nonnino aveva dato uno schiaffo ad un ragazzo che l’aveva insultato, ma i genitori hanno poi denunciato l’anziano.