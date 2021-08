Allarme bomba ma era un’auto vecchia 

Uno strano ticchettio. Una sorta di battito, ritmico e costante che arrivava da un’auto parcheggiata, mentre dal motore pendeva un filo elettrico. Il pensiero di alcuni passanti è andato subito a una bomba e in via Manzoni è scattato l’allarme: dopo le verifiche della polizia, la preoccupazione è rientrata, si era trattato soltanto di un falso allarme. Nessuna bomba, solo una vecchia auto parcheggiata.

La segnalazione

Erano circa le 17 quando alcune persone passando in via Manzoni, proprio dietro gli uffici della Assl, hanno avuto i primi sospetti. Dall’abitacolo di una Citroen C3 in sosta proveniva quel picchiettio insolito: un ritmo insistente che forse sarebbe anche passato inosservato se non fosse stato per quel filo elettrico che pendeva dal cofano anteriore. Immediatamente c’è stato un certo allarme tra passanti e residenti ed è stato chiesto l’intervento della polizia.

L’allarme

Pochi minuti e sul posto sono arrivate due volanti della Questura. La strada è stata chiusa da entrambi i lati: a bloccare la via sul lato che si affaccia in viale San Martino ci hanno pensato i vigili urbani, mentre dalla parte opposta c’era la polizia. Traffico bloccato sia alle auto che ai pedoni: per circa un’ora via Manzoni è rimasta completamente paralizzata per poter consentire alla polizia di effettuare tutti gli accertamenti necessari per scongiurare qualsiasi pericolo.

Vecchia auto

Dopo accurate verifiche, gli agenti hanno accertato che in realtà non c’era alcuna bomba pronta a esplodere. Il ticchettio e il filo pendente erano solo dovuti alle condizioni di una Citroen C3 piuttosto datata, con tanti chilometri e forse con qualche manutenzione da effettuare al più presto. Un falso allarme che gli agenti sono riusciti a risolvere in breve tempo riportando la tranquillità nel quartiere in cui ieri si è vissuto un pomeriggio piuttosto movimentato.

La presenza delle pattuglie dei vigili urbani e delle volanti della Questura e la strada bloccata non sono certo passati inosservati. Numerose persone ieri si sono assiepate nelle vicinanze e hanno cercato di capire cosa stesse accadendo. Fortunatamente è stato soltanrto un falso allarme in una serata di mexzza estate.

