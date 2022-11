Allarme aviaria, controlli a tappeto in parchi e stagni 

L’allarme aviaria a Cagliari è scattato due settimane fa. È stata una veterinaria, dipendente del Comune, a chiedere l’intervento del servizio veterinario della Asl dopo le morti sospette di alcuni pavoni nel parco di Monte Urpinu. E la situazione è peggiorata con il ritrovamento di nuove carcasse e la presenza di un’anatra e di quattro galline con i sintomi tipici dell’aviaria. Il 4 novembre è arrivata la conferma da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Sassari della presenza del virus dell’influenza aviaria. E l’allarme, ora, interessa tutta la città: sono iniziate le verifiche sugli esemplari volatili negli altri parchi cittadini e negli stagni di Santa Gilla e Molentargius. Non solo: «Si procederà ad accurati controlli negli allevamenti avicoli presenti nel territorio di Cagliari», spiega il direttore della struttura di Sanità Animale della Asl di Cagliari, Mario Ignazio Lai.

Nessuna emergenza

«Ribadiamo un concetto: il rischio per l’uomo è estremamente basso e, soprattutto, il virus non si trasmette attraverso il consumo di carni di pollame e uova», aggiunge Lai. «Detto questo, da aprile 2021 è entrato in vigore il regolamento dell’Unione europea che inserisce l’influenza aviaria ad alta patogenicità come una malattia di categoria A: e quando viene individuata, devono scattare immediate misure di eradicazione». La procedura seguita nel caso di Monte Urpinu viene ribadita dal direttore della struttura Sanità Animale: «In caso di focolai negli uccelli tenuti in cattività o nel pollame, il servizio veterinario della Asl, agirà tempestivamente per altri eventuali casi che si possono presentare sul territorio di competenza con misure di controllo diretto». Tradotto: «Abbattimento degli animali coinvolti e distruzione del materiale contaminato o potenzialmente contaminato per evitare un ulteriore diffusione di questo virus».

Disinfestazione e controlli

Così a Monte Urpinu c’è stata l’eliminazione di circa 200 esemplari. «Dopo l’abbattimento c’è stata un’accurata disinfezione dell’area, che sarà ripetuta. Le carcasse degli animali sono state smaltite in un impianto autorizzato». Un lavoro complicato: «Tutte le operazioni, decise con il Ministero della Salute e con il Centro di Referenza Nazionale, seppure emotivamente pesanti e dolorose, soprattutto per chi le ha dovute mettere in atto, hanno seguito le norme finalizzate a garantire la tutela della salute della popolazione animale ed umana», precisa il veterinario della Asl. E da subito sono iniziate le verifiche anche sugli esemplari presenti in tutti i parchi cittadini (in particolare a Monte Claro) e negli stagni di Santa Gilla e Molentargius. Una particolare attenzione sarà riservata anche agli allevamenti avicoli. «Questo», prosegue Lai, «per valutare con precisione la presenza del virus dell’influenza aviaria nel territorio di Cagliari. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini. Per questo chiediamo di segnalare all’Asl la presenza di volatili morti in modo che si possano svolgere i necessari esami».