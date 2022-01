Allarme animali vaganti sulle strade  

Doppio incidente nel giro di una settimana sulla pedemontana a causa degli animali vaganti. Venerdì notte, poco prima delle 23, una Volkswagen Golf ha centrato una pecora che stava attraversando la strada nei pressi del confine con Assemini, subito dopo il Centro Agroalimentare. Cinque giorni prima, un’utilitaria è finita nella cunetta per evitarne un’altra, circa tre chilometri più avanti, dove poco prima che la strada si immetta in territorio di Uta.

Animali vaganti

Non è la prima volta che nelle strade attorno all’abitato di Sestu si verificano incidenti a causa degli animali che vagano nelle ore notturne, spesso fuggiti dagli allevamenti oppure – come era accaduto in negli anni passati – lasciati a pascolare allo stato brado e senza custodia. Per fortuna, in queste ultime due occasioni non ci sono state conseguenze per le persone: nel caso della Golf, inoltre, è stato anche già identificato l’allevamento dal quale la pecora era scappata ed è già stata avvisata l’assicurazione. Ad avere la peggio è stato l’animale, morto nell’impatto. Chi invece ha rischiato grosso è stata la giovane uscita di strada domenica 9 gennaio per evitare un’altra pecora che vagava incustodita sulla strada a ridosso dell’ex porcilaia di Uta, sempre lungo la pedemontana. «Me la sono trovata davanti e ho sterzato all’ultimo», ha raccontato Anna Laura Piras, residente a Decimomannu, «per fortuna non correvo, ma sono finita nella cunetta. La mia Yaris ha circa duemila euro di danni, ma l’animale era senza identificatore e non risultano pastori nella zona».

I precedenti

I precedenti sono quasi un bollettino di guerra. L’incidente più grave, sempre a Sestu, era avvenuto undici anni fa sulla statale 131 a ridosso dello svincolo: due auto falciarono un intero gregge che era finito di notte sulla quattro corsie. Tra animali morti subito e abbattuti per per ferite, il bilancio fu di oltre 80 bestie che persero la vita. Uno dei conducenti riportò ferite serie e venne ricoverato. Altre trenta pecore, invece, morirono cinque anni fa sulla provinciale per Uta, centrate da un Suv diretto in città. Chi invece rischiò la vita, salvandosi per miracolo, furono gli occupanti di una Mercedes e di una Punto che nel 2004 e nel 2009 investirono dei cavalli scappati da un maneggio e da un’abitazione privata: il primo incidente avvenne sulla 131dir, subito dopo l’ex inceneritore, il secondo sulla provinciale per Monserrato.