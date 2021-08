Allarme alluvioni, la mappa dei rischi 

La ragnatela di canali e torrenti che attraversano il territorio di Sestu hanno convinto la Regione a decretare alcune zone ad alto rischio inondazione. Eseguiti i lavori di riduzione della pericolosità nei bacini più esposti (escluso il Rio Su Pardu, dove serviranno opere costosissime), il Comune si è dotato del piano di manutenzione dei corsi d’acqua per effettuare una mappatura di ogni bacino e canale e tenere sotto controllo gli interventi.

Nelle scorse settimane sono state avviate le opere di pulitura del Rio Matzeu (conosciuto anche come Rio Sestu), con le ruspe comparse nel letto e nelle sponde del torrente che attraversa il centro abitato. Ora il Municipio ha reso disponibile la relazione tecnica de Piano di manutenzione preparata dal raggruppamento temporaneo di professionisti guidati dall’agronomo Marco Atzeni, sotto la supervisione del capo dell’ufficio tecnico Tommaso Boscu e del geometra Corrado Masala.

I vari torrenti

Tra gli interventi che l’amministrazione cittadina ha ritenuto di portare avanti per pulire i corsi e migliorare il deflusso delle acque, così da abbassare il rischio di nuovi allagamenti, ci sono quelli al rio Sassu, al riu Druci, al rio Cannas, al rio Sestu, al rio Murta, al rio Giacu Maeloni al rio San Gemiliano e ad altri quattro piccoli fiumi che attraversano le zone agricole e che, non avendo un nome, sono stati classificati con una sequenza di numeri. Dalla relazione emerge che la serie di rigagnoli e torrenti presente nelle campagne confluisce nei due principali corsi d’acqua: uno è il rio Matzeu, che poi scorre a valle e arriva nel territorio di Elmas dopo aver attraversato la strada statale 131, una zona a rischio esondazione e dove già si sono registrati enormi danni con l’alluvione dell’ottobre 2008.

Le segnalazioni

Tra i torrenti segnalati dagli esperti e che dunque saranno ripuliti regolarmente c’è il sistema rio Sestu, rio Drucci, rio Sassu e rio Cannas: una rete di torrenti in collegamento l’uno con l’altro. «Corre in direzione Nord-Sud», scrivono gli esperti nella relazione, «attraversa anche il centro abitato e drena col reticolo minore circa due terzi del territorio comunale». Nelle scorse settimane, come comunicato dal Comune, le ruspe sono comparse proprio nel torrente principale per ripulire entro l’anno l’intero gruppo dei quattro canali dalla vegetazione e dai rifiuti abbandonati sulle sponde e sul letto. Scorre invece da est a ovest il rio San Gemiliano, che costeggia il confine coi Comuni di Serdiana, San Sperate e Monastir. A ridosso di Assemini, infine, si trovano il rio Giacu Meloni, il rio Murta e un fiume indicato dai tecnici con una sequenza numerica (45407).

I chilometri quadrati

I tecnici hanno anche calcolato i chilometri quadrati di superficie dei vari canali: il rio Matzeu supera gli 85 chilometri quadrati, mentre il rio Sassu ne conta oltre 32. Poco oltre i 19 chilometri quadrati il rio Druci e il Rio Cannas, mentre gli altri oscillano tra i 3 e i 7 chilometri quadrati di superficie.

Dentro la cittadina

La relazione tiene conto, seppure non sia ritenuto un torrente, anche di quello che a Sestu è conosciuto come Sa Riu su Pardu: un compluvio di acque piovane che scende dalle montagne e ha causato enormi danni durante l’alluvione del 2008, allagando case e scantinati in via Bologna e via Iglesias. In caso di forti piogge l’acqua riprende il possesso del suo antico alveo inondando tutto ciò che trova. Le aree che attraversa a ridosso e dentro l’abitato sono state classificate ad alto rischio. Ma anche altri cannali non sono da meno.

Le priorità

Lo scopo del Piano delle manutenzioni è proprio indicare le priorità: quali bacini e canali sono da pulire con maggiore frequenza e quali in via straordinaria. Il rio Cannas deve essere liberato da canne ed erbacce con regolarità costante, tanto che i tecnici gli hanno assegnato una priorità elevata negli obblighi di manutenzione. Meno urgenti, invece, gli interventi al rio Durci e al rio Sassu.

